Хоценко обсудил присвоение статуса регионального футбольного центра школе «Иртыш»

С появлением данного Центра детские и юношеские команды региона будут участвовать в самых престижных всероссийских соревнованиях, добавили в пресс-службе правительства Омской области. Пока что в регионе есть две спортивные школы — городская и областная, где занимаются больше 25 тыс человек.