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Хоценко обсудил присвоение статуса регионального футбольного центра школе «Иртыш»

Хоценко обсудил присвоение статуса регионального футбольного центра школе «Иртыш»

10 октября 2023, 10:02
Фото: правительство Омской области
С получением данного статуса спортшколу ждет большое будущее.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с главой областной Федерации футбола Александром Ивченко. Они обсудили развитие этого вида спорта в регионе. Если конкретнее, то речь шла про статус муниципальной спортивной школы «Иртыш».

Участники встречи договорились присвоить «Иртышу» статус регионального футбольного центра. На этой базе позднее создадут Центр подготовки футболистов. В нем будут заниматься талантливые спортсмены со всей Сибири, отметил губернатор.

С появлением данного Центра детские и юношеские команды региона будут участвовать в самых престижных всероссийских соревнованиях, добавили в пресс-службе правительства Омской области. Пока что в регионе есть две спортивные школы — городская и областная, где занимаются больше 25 тыс человек.

С футбольной школе «Иртыш» с новым статусов будут обучать с применением современных тренировочных методик. Также учреждению помогут оснастить футбольные поля необходимым оборудованием.

Хоценко рассказал, что представит Омская область на международной выставке в Москве
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#Политика#Спорт#Футбол#Омск#Омская область#Новости#Виталий Хоценко#Алина Ясинская
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