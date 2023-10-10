Хоценко обсудил присвоение статуса регионального футбольного центра школе «Иртыш»

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с главой областной Федерации футбола Александром Ивченко. Они обсудили развитие этого вида спорта в регионе. Если конкретнее, то речь шла про статус муниципальной спортивной школы «Иртыш».
Участники встречи договорились присвоить «Иртышу» статус регионального футбольного центра. На этой базе позднее создадут Центр подготовки футболистов. В нем будут заниматься талантливые спортсмены со всей Сибири, отметил губернатор.
С появлением данного Центра детские и юношеские команды региона будут участвовать в самых престижных всероссийских соревнованиях, добавили в пресс-службе правительства Омской области. Пока что в регионе есть две спортивные школы — городская и областная, где занимаются больше 25 тыс человек.
С футбольной школе «Иртыш» с новым статусов будут обучать с применением современных тренировочных методик. Также учреждению помогут оснастить футбольные поля необходимым оборудованием.