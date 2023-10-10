Хоценко рассказал, что представит Омская область на международной выставке в Москве

Омская область примет участие в международной выставке-форуме «Россия» в Москве, которая пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. Стенд нашего региона расположится в 75-м павильоне ВДНХ. День Омской области объявлен 17 ноября, он будет проходить совместно с Иркутской областью.