Хоценко рассказал, что представит Омская область на международной выставке в Москве

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
Омская область примет участие в международной выставке-форуме «Россия» в Москве, которая пройдет с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года. Стенд нашего региона расположится в 75-м павильоне ВДНХ. День Омской области объявлен 17 ноября, он будет проходить совместно с Иркутской областью.
На стенде региона будут представлены главные достижения Омской области в различных отраслях. Виталий Хоценко в своем телеграм-канале рассказал, что можно будет увидеть на площадке.
«Омск — ты просто космос!» Именно так будет называться стенд Омской области на Международной выставке-форуме «Россия», которая откроется 4 ноября на ВДНХ! В центре — макет ракеты «Ангара», ведь Омская область— это надежная опора оборонной системы России. Гостей ждет яркая программа — симфонический оркестр, баттл квартетов народных инструментов, свадебный обряд старожилов Омской области, а также спортивные активности от школы «Шторм» и самого сильного человека страны, омича Михаила Шивлякова. И, конечно, наши лучшие продукты», — заверил Виталий Хоценко.
Область представит на выставке культурную программу. Одно из главных событий — свадьба русских старожилов — жителей бывшего Тюкалинского уезда. Пара поженится в рамках мероприятия.
Также между ансамблем «Тарские ворота» Омской филармонии и коллективом «Байкал-квартет» Иркутской областной филармонии пройдет баттл квартетов народных инструментов. Музыканты будут «соревноваться» в исполнении народной музыки.
Региональный творческий союз проявится и в музыке симфонических оркестров. Выступят губернаторский симфонический оркестр Иркутской филармонии под управлением дирижера Илмара Лапиньша и Омский академический симфонический оркестр под управлением Дмитрия Васильева.
Оконешниковский район представит на выставке традиционные костюмы и современную коллекцию русской одежды.
Гостей также ждет концертная программа DJ Orchestra Show от Омского камерного оркестра Омской филармонии и DJ SVAT. Новый проект — электронная музыка в сочетании с живым оркестровым звучанием. В программе прозвучит музыка в стилях techno, deephouse, drum'n'bass, nu-disco, electrohouse в невероятных авторских аранжировках.