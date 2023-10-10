Двум жителям Омской области грозит тюремный срок за вылов стерляди из Иртыша

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
В пресс-центре прокуратуры Омской области сообщили об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу. Жителей Черлакского района обвиняют в преступлении по ч. 3 ст. 256 УК РФ.
По версии дознания, в мае этого года компания взяла лодку с мотором, рыболовную сеть и отправилась на Иртыш. В его акватории мужчины незаконно выловили четыре стерляди общей стоимостью 36,5 тыс рублей.
Сельчане полностью признали вину и возместили ущерб. Их уголовное дело рассмотрит Черлакский районный суд Омской области. Компании грозит тюремный срок от двух до пяти лет. Также у них могут конфисковать лодку.