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Published Сегодня, 06:36

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иллюстрация

Двум жителям Омской области грозит тюремный срок за вылов стерляди из Иртыша

10 октября 2023, 06:36
Фото: Город55
иллюстрация
Мужчины возместили ущерб, однако это не освобождает их от уголовной ответственности.

В пресс-центре прокуратуры Омской области сообщили об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу. Жителей Черлакского района обвиняют в преступлении по ч. 3 ст. 256 УК РФ.

По версии дознания, в мае этого года компания взяла лодку с мотором, рыболовную сеть и отправилась на Иртыш. В его акватории мужчины незаконно выловили четыре стерляди общей стоимостью 36,5 тыс рублей.

Сельчане полностью признали вину и возместили ущерб. Их уголовное дело рассмотрит Черлакский районный суд Омской области. Компании грозит тюремный срок от двух до пяти лет. Также у них могут конфисковать лодку.

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#Омск#Омская область#Прокуратура Омской области#Уголовное дело#Новости#Браконьерство#Алина Ясинская#Незаконная рыбалка
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