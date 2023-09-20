Браконьеры хотели вывезти из Омска в Казахстан 8 хищных птиц из Красной книги

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Установлено, что 14 сентября трое мужчин пытались вывезти из России 8 птиц из семейства соколиных «Сапсан». На границе нарушителей задержали сотрудники ПУ ФСБ России по Омской области.
Позже выяснилось, что краснокнижных птиц двое из задержанных приобрели в городе Черногорский, который находится в Республике Хакасия. Их перевозили в специально оборудованном тайнике в автомобиле «Renault Logan» в село Солнцевка Исилькульского района. Там двое мужчин передали птиц третьему для контрабандной перевозки в Казахстан.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (покушение на контрабанду особо ценных редких животных) и по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконный оборот особо ценных диких животных принадлежащим к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации). Прокуратура поставила ход расследования на особый контроль. Птиц же передали в эколого-биологический центр на реабилитацию.