Браконьеры хотели вывезти из Омска в Казахстан 8 хищных птиц из Красной книги

Позже выяснилось, что краснокнижных птиц двое из задержанных приобрели в городе Черногорский, который находится в Республике Хакасия. Их перевозили в специально оборудованном тайнике в автомобиле «Renault Logan» в село Солнцевка Исилькульского района. Там двое мужчин передали птиц третьему для контрабандной перевозки в Казахстан.