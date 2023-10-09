Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:30

Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

У 75-летней совладелицы «Вними-Сибирь» не нашли признаков преднамеренного банкротства

У 75-летней совладелицы «Вними-Сибирь» не нашли признаков преднамеренного банкротства

9 октября 2023, 10:30
Фото: 1MI
Любови Меленцовой принадлежат доли в уставном капитале сразу двух компаний под названием «Вними-Сибирь».

В Арбитражном суде Омской области сейчас рассматривается дело о банкротстве предпринимательницы Любови Меленцовой. В ноябре 2021 года эта омичка была признана несостоятельным должником и началась процедура реструктуризации ее долгов. 26 октября финансовый управляющий Александр Зубарев должен отчитаться о результатах, но уже сейчас известно, что показала необходимая в таких случаях проверка.

— Признаки фиктивного банкротства не установлены, — говорится в опубликованном официальном сообщении Зубарева. — Признаки преднамеренного банкротства не установлены.

75-летняя Любовь Меленцова владеет долями в уставном капитале сразу двух ООО «Вними-Сибирь», прописанных в одном и том же здании на Красном Пути. Ей принадлежат 28,8% уставного капитала небольшой фирмы с 7-миллионной годовой выручкой, которой руководит Сергей Кулишкин, и 32,88% УК одного из гигантов омской молочной промышленности (доходы больше 1 млрд рублей, директор — Людмила Круглова). В обоих случаях Кулишкин является компаньоном Меленцовой.

Стоит отметить, что по данным на конец 2021 года у Меленцовой были долги перед одним из ООО «ВНИМИ-Сибирь» (на 6,3 млн рублей) и перед Еленой Рохманюк (на 3,5 млн). Из судебных документов следует, что предпринимательница на тот момент не работала и получала пенсию по старости.

В Омске обанкротили совладелицу «ВНИМИ-Сибирь»
Узнать подробнее
#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Дела о банкротстве#ВНИМИ-Сибирь
Подпишитесь
В омском суде наказали всех фигурантов дела о взятке руководителю УФНС в 10 миллионов
Сегодня, 08:59
Бывший глава УФНС по Омской области получил 6 лет колонии за взятку в 10 млн
Сегодня, 04:57
Раввин Омска призвал молиться за жителей Израиля из-за военного конфликта
Сегодня, 09:03
Обратное отмщение. Режиссер из Омска снял криминальный боевик о группировке киллеров
Сегодня, 03:25
В Омске за 10 млн рублей продают под снос деревянный частный дом на 1-й Северной
Сегодня, 05:06
Зарплата до 68 тысяч. В омский избирком ищут руководителя отдела
Сегодня, 02:26