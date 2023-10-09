У 75-летней совладелицы «Вними-Сибирь» не нашли признаков преднамеренного банкротства

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
В Арбитражном суде Омской области сейчас рассматривается дело о банкротстве предпринимательницы Любови Меленцовой. В ноябре 2021 года эта омичка была признана несостоятельным должником и началась процедура реструктуризации ее долгов. 26 октября финансовый управляющий Александр Зубарев должен отчитаться о результатах, но уже сейчас известно, что показала необходимая в таких случаях проверка.
— Признаки фиктивного банкротства не установлены, — говорится в опубликованном официальном сообщении Зубарева. — Признаки преднамеренного банкротства не установлены.
75-летняя Любовь Меленцова владеет долями в уставном капитале сразу двух ООО «Вними-Сибирь», прописанных в одном и том же здании на Красном Пути. Ей принадлежат 28,8% уставного капитала небольшой фирмы с 7-миллионной годовой выручкой, которой руководит Сергей Кулишкин, и 32,88% УК одного из гигантов омской молочной промышленности (доходы больше 1 млрд рублей, директор — Людмила Круглова). В обоих случаях Кулишкин является компаньоном Меленцовой.
Стоит отметить, что по данным на конец 2021 года у Меленцовой были долги перед одним из ООО «ВНИМИ-Сибирь» (на 6,3 млн рублей) и перед Еленой Рохманюк (на 3,5 млн). Из судебных документов следует, что предпринимательница на тот момент не работала и получала пенсию по старости.