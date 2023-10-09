У 75-летней совладелицы «Вними-Сибирь» не нашли признаков преднамеренного банкротства

Стоит отметить, что по данным на конец 2021 года у Меленцовой были долги перед одним из ООО «ВНИМИ-Сибирь» (на 6,3 млн рублей) и перед Еленой Рохманюк (на 3,5 млн). Из судебных документов следует, что предпринимательница на тот момент не работала и получала пенсию по старости.