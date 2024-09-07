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ВНИМИ-Сибирь

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2024
Бренд жив. Губернатор посетил омский завод «ВНИМИ-Сибирь», которому грозило закрытие
7 сентября, 12:22
Заморозки, неожиданное наводнение и отмена закрытия «ВНИМИ-Сибирь». Омск в четверг
29 августа, 14:17
Еще поработает: «ВНИМИ-Сибирь» передумала закрываться после разговора с министром
29 августа, 10:16
2023
У 75-летней совладелицы «Вними-Сибирь» не нашли признаков преднамеренного банкротства
9 октября 2023, 10:30
В Омске «ВНИМИ — Сибирь» грозит штраф до миллиона за сомнительную молочку
В продукции компании в очередной раз была обнаружена кишечная палочка.
6 октября 2023, 12:06
В Омске на «ВНИМИ-Сибирь» подали в суд за изготовление некачественной молочки
Продукция предприятия поставлялась в несколько медучреждений.
18 августа 2023, 06:17

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