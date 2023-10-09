Суд уменьшил штраф за некачественный ремонт омских дорог в 13 раз

Выяснилось, что подрядчик получил деньги в том числе за невыполненные работы: за 187 неустановленных бордюрных камней и несуществующий газон на улице Панфилова. После этого УДХБ подало судебный иск с требованием взыскать с «Сиброса» 249 тысяч рублей как стоимость этих работ и еще 649 тысяч рублей в виде штрафа. Первую из этих сумм подрядчик выплатил добровольно, так что УДХБ отозвало первое требование. А вот платить штраф ответчик отказался.