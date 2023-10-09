Суд уменьшил штраф за некачественный ремонт омских дорог в 13 раз

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Updated Сегодня, 07:17
Арбитражный суд Омской области принял решение по иску бюджетного учреждения «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» к ООО «Сибирский региональный союз». Эта тяжба связана с контрактом на ремонт трех участков городской дорожно-транспортной сети (на улицах Панфилова, 4-я Транспортная и 1-й Разъезд), который достался «Сиброс» в 2020 году. Работы шли в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а потому областной финансовый контроль проверил результаты — и у него возникли претензии.
Выяснилось, что подрядчик получил деньги в том числе за невыполненные работы: за 187 неустановленных бордюрных камней и несуществующий газон на улице Панфилова. После этого УДХБ подало судебный иск с требованием взыскать с «Сиброса» 249 тысяч рублей как стоимость этих работ и еще 649 тысяч рублей в виде штрафа. Первую из этих сумм подрядчик выплатил добровольно, так что УДХБ отозвало первое требование. А вот платить штраф ответчик отказался.
Истец, судя по тексту судебного решения, не настаивал на своем.
— В целях установления баланса интересов обеих сторон, — говорится в документе, — учитывая отсутствие каких-либо доказательств наличия негативных последствий, наступивших от ненадлежащего исполнения ответчиком обязательства, принимая во внимание позицию истца, который не заявил возражений относительно снижения размера штрафа до заявленной ответчиком суммы, суд полагает возможным… уменьшить заявленный истцом размер штрафа до 50 000 руб.
Таким образом, общий размер штрафа уменьшился в 13 раз. Теперь у УДХБ есть теоретическая возможность подать апелляционную жалобу на это решение
Напомним: «Сиброс» — фирма Арабо Григоряна. Она регулярно получает госконтракты на ремонт дорог в Омске и области. Доход «Сиброса» за 2022 год превысил 3 млрд рублей.