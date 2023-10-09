Стало известно, сколько омичей тратят время по утрам на тщательный подбор образа

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Так, согласно опросу, 39% респондентов уверены, что стиль — это, в первую очередь, умение выражать свою индивидуальность через одежду и аксессуары. Ещё 30% считают очень важным видеть моду по-своему и не бояться экспериментировать с разными стилями, остальные 18% же ценят навык смелого сочетания элементов гардероба и создания гармоничных образов.
Больше трети омичей (39%) тщательно подбирают свои образы перед выходом из дома утром. 30% из них тратят на выбор одежды и аксессуаров не более 60 минут, а 9% — более часа.
Интересно, что 20% опрошенных мужчин специально планируют время на подбор образа. 17% из них закладывают на выбор одежды и аксессуаров до 30 минут. Среди женщин же время на сбор образа «на выход» откладывает 87%, в большинстве случаев это занимает более часа.
Кроме того, 41% омичей считает, что стиль — важная делать в выражении индивидуальности, ещё для 24% неповторимый стиль — залог уверенности в себе. Столько же процентов опрошенных уверены, что стиль помогает создавать яркое и запоминающееся впечатление на других людей.