Стало известно, сколько омичей тратят время по утрам на тщательный подбор образа

Кроме того, 41% омичей считает, что стиль — важная делать в выражении индивидуальности, ещё для 24% неповторимый стиль — залог уверенности в себе. Столько же процентов опрошенных уверены, что стиль помогает создавать яркое и запоминающееся впечатление на других людей.