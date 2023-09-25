Новая одежда для похудения. Стало известно, что мотивирует омичей обновлять гардероб

Также в ходе опроса удалось узнать, что для большинства мужчин шоппинг — это базовая необходимость. Более того, по данным Lamoda, мужчины чаще женщин проявляют интерес к премиум-брендам — в сентябре этого года они приобрели на 39% больше товаров, чем в прошлом году. Стал больше и общий процент трат омичей на новую одежду: за сентябрь этого года любители покупок потратили на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года.