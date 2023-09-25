Новая одежда для похудения. Стало известно, что мотивирует омичей обновлять гардероб

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Так, в ходе опроса, аналитикам Lamoda удалось выяснить, что почти половина опрошенных (48%) обновляют гардероб раз в сезон, всего 9% омичей делают это каждый месяц, а ещё 17% указали, что на новую одежду и обувь готовы тратить до 100 тысяч рублей в год.
Почти половине женщин, принявших участие в опросе, для обновления гардероба не нужен повод. Они могут позволить себе покупать вещи, когда появится желание. Такой же ответ дали и треть опрошенных мужчин.
10% жителей города обновляют гардероб в мотивационных целях — например, чтобы начать похудение. Еще для 13% важно проводить закупку в начале каждого сезона, такой же процент опрошенных предпочитает покупать новые вещи перед важными событиями.
Также в ходе опроса удалось узнать, что для большинства мужчин шоппинг — это базовая необходимость. Более того, по данным Lamoda, мужчины чаще женщин проявляют интерес к премиум-брендам — в сентябре этого года они приобрели на 39% больше товаров, чем в прошлом году. Стал больше и общий процент трат омичей на новую одежду: за сентябрь этого года любители покупок потратили на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
«Согласно опросу, при покупке новой одежды омичи в первую очередь обращают внимание на комфорт и практичность вещи — такой ответ дали 29% опрошенных. Часто упоминаются такие критерии как соответствие модным трендам (18%) и качество (16%). Стоимость вещи оказалась только на четвертой позиции (14%)», — рассказали аналитики интернет-магазина.