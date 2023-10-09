Регистрации на проект «Омская область: ПРОдвижение» продлится еще 10 дней

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 07:00
Updated Сегодня, 07:00
Регистрация на проект «Омская область: ПРОдвижение» продлится в регионе до 19 октября. В настоящее время заявки на конкурс подали 4 тысячи участников. Подавляющее большинство из них — омичи.
Конкурс состоит из трех этапов: регистрация, заочный отбор и очная оценка. Подать заявку можно на сайте продвижение55.рф. До 2 ноября участники должны будут заполнить анкеты в личном кабинете, а до 9 ноября — подготовить и загрузить на сайт проекта эссе по проблемам региона и способам их решения.
Далее участников конкурса ждет тестирование. По результатам испытаний лучших конкурсантов пригласят в финал. Им предстоит пройти контрольное тестирование.
Зарегистрироваться в проекте могут граждане России в возрасте от 23 до 55 лет с высшим образованием не ниже специалитета и опытом государственной службы от двух лет. Также обязательное условие — связь с Омской областью (рожденные, проживающие, обучающиеся или работающие в регионе).
Победители конкурса попадут в управленческий кадровый резерв Омской области, а также получат сертификат на 1 млн рублей для обучения по управленческой тематике.