Регистрации на проект «Омская область: ПРОдвижение» продлится еще 10 дней

Зарегистрироваться в проекте могут граждане России в возрасте от 23 до 55 лет с высшим образованием не ниже специалитета и опытом государственной службы от двух лет. Также обязательное условие — связь с Омской областью (рожденные, проживающие, обучающиеся или работающие в регионе).