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Регистрации на проект «Омская область: ПРОдвижение» продлится еще 10 дней

9 октября 2023, 06:58
Фото: Город55
Иллюстрация
В настоящее время заявки на конкурс подали 4 тысячи участников.

Регистрация на проект «Омская область: ПРОдвижение» продлится в регионе до 19 октября. В настоящее время заявки на конкурс подали 4 тысячи участников. Подавляющее большинство из них — омичи.

Конкурс состоит из трех этапов: регистрация, заочный отбор и очная оценка. Подать заявку можно на сайте продвижение55.рф. До 2 ноября участники должны будут заполнить анкеты в личном кабинете, а до 9 ноября — подготовить и загрузить на сайт проекта эссе по проблемам региона и способам их решения.

Далее участников конкурса ждет тестирование. По результатам испытаний лучших конкурсантов пригласят в финал. Им предстоит пройти контрольное тестирование.

Зарегистрироваться в проекте могут граждане России в возрасте от 23 до 55 лет с высшим образованием не ниже специалитета и опытом государственной службы от двух лет. Также обязательное условие — связь с Омской областью (рожденные, проживающие, обучающиеся или работающие в регионе).

Победители конкурса попадут в управленческий кадровый резерв Омской области, а также получат сертификат на 1 млн рублей для обучения по управленческой тематике.

#Общество#Омск#Омская область#Высшее образование#Омичи#Регистрация#Евгений Игишев#Сертификат
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