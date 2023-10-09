На Левобережье Омска машина с ребенком врезалась в карету скорой помощи

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
Вчера вечером, 8 октября, на Левобережье случилось ДТП с пострадавшими. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение об этом в 20:40.
По данным пресс-службы ведомства, мужчина 1988 года рождения двигался на Toyota Corolla по бульвару Архитекторов. На перекрестке с Волгоградской он столкнулся с машиной скорой помощи. Медицинский автомобиль от столкновения отбросило на стойку светофора.
Водитель легковушки и его пассажир — мальчик 2018 года рождения — обратились за помощью к врачам. Полицейские запустили по факту случившегося проверку.