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На Левобережье Омска машина с ребенком врезалась в карету скорой помощи

На Левобережье Омска машина с ребенком врезалась в карету скорой помощи

9 октября 2023, 05:44
Фото: Госавтоинспекция Омской области
Мальчику понадобилась помощь медиков.

Вчера вечером, 8 октября, на Левобережье случилось ДТП с пострадавшими. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение об этом в 20:40.

По данным пресс-службы ведомства, мужчина 1988 года рождения двигался на Toyota Corolla по бульвару Архитекторов. На перекрестке с Волгоградской он столкнулся с машиной скорой помощи. Медицинский автомобиль от столкновения отбросило на стойку светофора.

Водитель легковушки и его пассажир — мальчик 2018 года рождения — обратились за помощью к врачам. Полицейские запустили по факту случившегося проверку.

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#Происшествия#ДТП#Омск#Омская область#Россия#Авария#Скорая помощь#Новости#Алина Ясинская
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