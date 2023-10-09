На Левобережье Омска машина с ребенком врезалась в карету скорой помощи

По данным пресс-службы ведомства, мужчина 1988 года рождения двигался на Toyota Corolla по бульвару Архитекторов. На перекрестке с Волгоградской он столкнулся с машиной скорой помощи. Медицинский автомобиль от столкновения отбросило на стойку светофора.