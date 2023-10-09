Главу омской стройфирмы посадили под домашний арест после задержания силовиками

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
В прокуратуре Омской области сообщили о том, какие меры пресечения были избраны руководителю компании «Стройматериалы» Артавазду Сардаряну, которого обвиняют в крупном мошенничестве. По версии следствия, он вместе с сообщниками украл больше 17 млн рублей.
Прокурорская проверка показала, что мошенничество случилось при капитальном ремонте дома № 38 на Карла Маркса. Его организовали перед приездом президента Путина в Омск в 2019 году. Средства в размере 56 млн рублей были выделены из городского бюджета в качестве субсидии, чтобы компенсировать затраты по проведенным работам.
Как выяснилось, что в документы была внесена ложная информация об объемах выполненного ремонта. Таким образом средства получили члены товарищества собственников жилья «Маркса 38», работники ООО «Стройматериалы» и ООО «Строитель». В одной из компаний Сардарян числился руководителем, а в другой — заместителем руководителя, выяснили в прокуратуре.
Обвиняемого отправили под домашний арест, пока идет расследование уголовного дела. Сотрудники надзорного ведомства контролируют, как оно продвигается.
Ранее Город55 писал об итогах заседания Центрального районного суда. Пару часов назад там рассматривалось дело гендиректора ООО «Нефтегазстроймонтаж» и адвоката, которые оказались замешаны в преступлении по ч. 6 ст. 290 УК РФ.