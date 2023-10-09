Главу омской стройфирмы посадили под домашний арест после задержания силовиками

Прокурорская проверка показала, что мошенничество случилось при капитальном ремонте дома № 38 на Карла Маркса. Его организовали перед приездом президента Путина в Омск в 2019 году. Средства в размере 56 млн рублей были выделены из городского бюджета в качестве субсидии, чтобы компенсировать затраты по проведенным работам.