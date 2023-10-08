Не поделили перекресток. В центре Омска столкнулись две иномарки

Posted Сегодня, 03:20
Published Сегодня, 03:20
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Updated Сегодня, 03:22
7 октября в 20:20 стало известно об аварии в Центральном округе. Подробности рассказали в полиции.
37-летний водитель «Nissan» ехал по улице Ленина в сторону Маяковского. На перекрестке столкнулся с «Hyundai», которым управлял 26-летний мужчина.
В результате ДТП «Nissan» опрокинулся на бок. Обошлось без пострадавших.
Сейчас по факту происшествия правоохранители проводят проверку, чтобы выяснить все детали.
Напомним, ранее мы рассказывали о смертельном инциденте в Исилькуле. Двухлетняя девочка погибла в колодце. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.