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Posted Сегодня, 03:20

Published Сегодня, 03:20

Modified Сегодня, 03:22

Updated Сегодня, 03:22

иллюстрация

Не поделили перекресток. В центре Омска столкнулись две иномарки

8 октября 2023, 03:20
Фото: Midjourney
иллюстрация

В Омске на Ленина столкнулись две иномарки

За рулем автомобилей находились молодые мужчины.

7 октября в 20:20 стало известно об аварии в Центральном округе. Подробности рассказали в полиции.

37-летний водитель «Nissan» ехал по улице Ленина в сторону Маяковского. На перекрестке столкнулся с «Hyundai», которым управлял 26-летний мужчина.

В результате ДТП «Nissan» опрокинулся на бок. Обошлось без пострадавших.

Сейчас по факту происшествия правоохранители проводят проверку, чтобы выяснить все детали.

Напомним, ранее мы рассказывали о смертельном инциденте в Исилькуле. Двухлетняя девочка погибла в колодце. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Омской области двухлетняя девочка погибла в колодце
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#Происшествия#ДТП#Полиция#Омск#Новости
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