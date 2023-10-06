Вместо завтрака в постель. Омич зарезал жену и отправился в СИЗО на два месяца

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Таврический районный суд рассмотрел ходатайство следователя по поводу меры пресечения 35-летнего мужчины. Его обвиняют в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Заседание состоялось сегодня, 6 октября.
По версии следствия, сельчанин зарезал супругу. Это произошло утром в среду, 4 октября, в селе Сосновское. Глава семейства был пьян. После ссоры он ударил несколько раз возлюбленную ножом. Женщину успели отвезти в больницу, но она по итогу скончалась. Мужчина также нанес ножевые ранения и себе. Его задержали и отвезли к медикам.
«Обвиняемый возражал, просил отпустить на подписку о невыезде и надлежащем поведении», — рассказали в пресс-службе суда.
Мужчину решено было отправить под стражу на два месяца. Судебный акт не вступил в законную силу.