Вместо завтрака в постель. Омич зарезал жену и отправился в СИЗО на два месяца

По версии следствия, сельчанин зарезал супругу. Это произошло утром в среду, 4 октября, в селе Сосновское. Глава семейства был пьян. После ссоры он ударил несколько раз возлюбленную ножом. Женщину успели отвезти в больницу, но она по итогу скончалась. Мужчина также нанес ножевые ранения и себе. Его задержали и отвезли к медикам.