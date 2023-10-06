В Омске благодаря поддержке ОНПЗ появилась площадка для кинологического спорта

На новой площадке уже прошел первый региональный турнир по кинологическому спорту. В состязаниях вместе со своими питомцами участвовали ребята до 16 лет, в том числе с ограничениями по здоровью. Активные занятия с собаками на свежем воздухе помогают детям преодолевать недуг.