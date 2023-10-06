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В Омске благодаря поддержке ОНПЗ появилась площадка для кинологического спорта

В Омске благодаря поддержке ОНПЗ появилась площадка для кинологического спорта

6 октября 2023, 07:38
Фото: Алексей Жегайло
Проект получил грант по программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

Идея создания современной площадки для аджилити и проведения на ней соревнований принадлежит активистам из Федерации кинологического спорта и спортивно-прикладного собаководства. Инициативу финансово поддержал Омский НПЗ.

«В Омске аджилити только начинает развиваться, это достаточно серьезный спорт. Нам нужны были крупные вложения для того, чтобы оборудовать специальную площадку. С помощью Омского НПЗ мы создали замечательное место, где ребята имеют возможность постигать основы дрессуры и общаться со сверстниками», — рассказала организатор турнира по кинологическому спорту аджилити Наталья Коновалова.
Фото: Алексей Жегайло

На новой площадке уже прошел первый региональный турнир по кинологическому спорту. В состязаниях вместе со своими питомцами участвовали ребята до 16 лет, в том числе с ограничениями по здоровью. Активные занятия с собаками на свежем воздухе помогают детям преодолевать недуг.

«Наше предприятие поддерживает инициативы по работе с детьми и спортивное движение в Омске. Кинологический турнир — очень эмоциональное событие для ребят, которые заботятся о своих питомцах, учатся добиваться поставленных целей. Ценный опыт таких соревнований дает детям осознание собственных возможностей, стимул к развитию», — считает заместитель генерального директора Омского НПЗ Светлана Шагова.

На новой тренировочной локации организованы полосы препятствий нескольких категорий сложности. Здесь воспитанники федерации смогут готовиться и к всероссийским состязаниям по аджилити.

#Общество#Спорт#Город#Омск#Омская область#Дети#Наталья Александрова
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