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Updated Сегодня, 11:08

Жители Чкаловского поселка в Омске пожаловались на ржавую горячую воду

Цвета заварки. Омичи почти два месяца живут с ржавой горячей водой

6 октября 2023, 10:50
Фото: Алена Решетникова / Предоставлено Городу55

Жители Чкаловского поселка в Омске пожаловались на ржавую горячую воду

Местные рассказали, что проблемы начались с середины августа.

В редакцию Города55 обратились жители поселка Чкаловский с проблемой горячей воды. По словам омичей, в доме по улице Романенко, № 10а к. 2 из кранов идет вода цвета заварки.

«Горячая вода ржавая с момента включения, 16 августа. Стекает по 30 минут, не помогает. Может идти чистой и резко поток ржавчины. Управляющая компания бездействует. По заявке от 22.09 сказали, что обследовали и проблем не обнаружили. Вода становится только грязнее. Чтобы помыться — греем, посуду моем холодной. Как долго мы будем оплачивать счета за воду, которой невозможно пользоваться?» — рассказала омичка Алена Решетникова.

Дом обслуживает ресурсоснабжающая компания «Омск РТС». Город55 обратился к ведомству с этим вопросом.

«Специалистами „Омск РТС“ проведено обследование, произведен отбор проб на тепловом узле. После проведения лабораторного анализа, в случае превышения предельно допустимой концентрации [загрязняющих веществ] в воде, будет произведен перерасчет», — сообщили в компании.

Ранее омичи рассказали о потопе во дворе дома на улице 8-я Линия. Со слов местных жителей, горячая вода уже месяц бьет из-под земли. В мэрии о проблеме знают, аварию планируют устранить в ближайшую неделю.

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#Общество#Омск#Омская область#Горячая вода#Управляющая компания#Тепловая компания#Ржавая вода#Евгений Игишев
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