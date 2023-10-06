Цвета заварки. Омичи почти два месяца живут с ржавой горячей водой

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
В редакцию Города55 обратились жители поселка Чкаловский с проблемой горячей воды. По словам омичей, в доме по улице Романенко, № 10а к. 2 из кранов идет вода цвета заварки.
«Горячая вода ржавая с момента включения, 16 августа. Стекает по 30 минут, не помогает. Может идти чистой и резко поток ржавчины. Управляющая компания бездействует. По заявке от 22.09 сказали, что обследовали и проблем не обнаружили. Вода становится только грязнее. Чтобы помыться — греем, посуду моем холодной. Как долго мы будем оплачивать счета за воду, которой невозможно пользоваться?» — рассказала омичка Алена Решетникова.
Дом обслуживает ресурсоснабжающая компания «Омск РТС». Город55 обратился к ведомству с этим вопросом.
«Специалистами „Омск РТС“ проведено обследование, произведен отбор проб на тепловом узле. После проведения лабораторного анализа, в случае превышения предельно допустимой концентрации [загрязняющих веществ] в воде, будет произведен перерасчет», — сообщили в компании.
Ранее омичи рассказали о потопе во дворе дома на улице 8-я Линия. Со слов местных жителей, горячая вода уже месяц бьет из-под земли. В мэрии о проблеме знают, аварию планируют устранить в ближайшую неделю.