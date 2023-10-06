Представительство Омской области в Москве ищет подрядчика для ремонта своего здания

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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В здании представительства Омской области при федеральном правительстве, расположенном в Москве, в Большом Козловском переулке, скоро будет ремонт. Такой вывод можно сделать из заявки, появившейся 4 октября на сайте госзакупок. Представительство ищет подрядчика, который разработает дизайн-проект, проектную и рабочую документацию «для проведения работ по текущему ремонту здания».
Начальная цена контракта — 2 млн 497 тысяч рублей. Заявку можно подать до 20 октября, итоги будут подводиться в формате открытого конкурса.
Напомним: вице-губернатор Омской области Андрей Шпиленко сразу после своего назначения в апреле текущего года рассказал Городу55, что его первая задача — «привести в порядок представительство Омской области в Москве». По-видимому, речь шла не только о переформатировании деятельности, но и об обновлении помещений.
Кстати, месяц назад мы писали о планах представительства арендовать автомобиль за 190 тысяч рублей в месяц.