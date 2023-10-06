Представительство Омской области в Москве ищет подрядчика для ремонта своего здания

Напомним: вице-губернатор Омской области Андрей Шпиленко сразу после своего назначения в апреле текущего года рассказал Городу55, что его первая задача — «привести в порядок представительство Омской области в Москве». По-видимому, речь шла не только о переформатировании деятельности, но и об обновлении помещений.