Представительство Омской области в Москве решило арендовать авто за 190 тысяч в месяц

Всего в текущем году областное представительство заключило контракты в качестве заказчика на 518 тысяч рублей. Во всех случаях речь идет о коммунальных услугах. Совокупная стоимость прошлогодних контрактов — 5,5 млн рублей, в том числе 1,39 млн на аренду машин. Эту услугу оказывало ООО «АТП 1», зарегистрированное в Кунцево.