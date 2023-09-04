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Published Сегодня, 11:34

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Updated Сегодня, 11:36

автомобиль

Представительство Омской области в Москве решило арендовать авто за 190 тысяч в месяц

4 сентября 2023, 11:34
Фото: 1MI
автомобиль
За прошлый год на эти цели было потрачено больше 1 млн.

Представительство Омской области при правительстве Российской Федерации разместило на сайте госзакупок лот, в котором речь идет об «оказании услуг по аренде автотранспортных средств без экипажа». Заказчик хочет взять в аренду легковую машину на 3 месяца. Общая цена услуги — 570 тысяч рублей, по 190 тысяч в месяц.

Всего в текущем году областное представительство заключило контракты в качестве заказчика на 518 тысяч рублей. Во всех случаях речь идет о коммунальных услугах. Совокупная стоимость прошлогодних контрактов — 5,5 млн рублей, в том числе 1,39 млн на аренду машин. Эту услугу оказывало ООО «АТП 1», зарегистрированное в Кунцево.

Стоит отметить, что в текущем году потенциальная востребованность такой услуги, как аренда машин, могла существенно вырасти в глазах чиновников. С 1 июля государственным ведомствам запрещено закупать иномарки, а в случае с арендой и лизингом таких ограничений нет.

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#Россия#Госзакупки#Новости#Николай Эйхвальд#Представительство Омской области
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