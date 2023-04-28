«Омск для меня понятен»: новый вице-губернатор ответил на вопросы Города55

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
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Updated Сегодня, 06:50
Вчера, 27 апреля, стало известно о новых назначениях в правительстве Омской области. Врио главы региона Виталий Хоценко назначил двух новых вице-губернаторов — Вадима Чеченко и Андрея Шпиленко. Если первый из них — омич, давно возглавляющий Минфин, то второй до вчерашнего дня был вне поля нашего зрения. Мы позвонили ему, чтобы задать самые очевидные в этой ситуации вопросы.
— Консультации о моем назначении в Омск велись достаточно давно, — сразу уточнил Шпиленко. — Для меня это предложение было абсолютно предсказуемо и понятно.
Отметим, что новый вице-губернатор с 2022 года был председателем правления государственного концерна «Корпорация развития Донбасса». Виталий Хоценко, возглавлявший тогда правительство Донецкой народной республики, комментируя назначение Шпиленко главой корпорации, рассказал, что работал с ним в Министерстве промышленности и торговли РФ и знает его «как эффективного управленца».
С омскими реалиями Шпиленко, по его словам, знаком достаточно хорошо. Это связано с его работой директором Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России.
— Если вы внимательно посмотрите на деятельность особой экономической зоны в Омске, вы наверняка сможете связать ее с Ассоциацией, — рассказал Шпиленко. — Ваша ОЭЗ и те два промышленных кластера, которые есть в реестре Минпромторга, создавались в том числе нашими экспертами и мной лично, поэтому Омск для меня понятен, и достаточно многое уже для него сделано.
Понятно, что чиновник успел познакомиться со многими местными бизнесменами.
— Шаг номер один при создании особой экономической зоны — определить потенциальных резидентов, — констатировал вице-губернатор. — Поэтому мы предварительно взаимодействовали с участниками тех проектов, которые сейчас там реализуются, проговаривали необходимые параметры. Поэтому с рядом бизнесменов, начиная с Сутягинского и многих других, я знаком, а регион в целом и понятен, и перспективен.
Врио губернатора уже поставил перед новым замом ряд задач на первое время.
— Омск на сегодняшний день не отличается инвестиционной привлекательностью, — констатировал Шпиленко. — Поэтому первая задача — привести в порядок представительство Омской области в Москве. Оно сейчас не является «одним окном» для входа на территорию региона потенциальных инвесторов, там даже такой функции нет. Деятельность представительства нужно кардинально переформатировать.
Задача номер два, «самая ощутимая и самая важная», по словам вице-губернатора, касается промышленных кластеров:
— Нужно немедленно сформировать новые кластеры. Описать сложившиеся производственные цепочки, внести в реестр Минпромторга и приступить к их анализу на предмет формирования инвестиционных предложений в этих цепочках. Бизнес должен услышать, какие инвестиционные проекты существуют в регионе.
Задача номер три связана с особой экономической зоной «Авангард».
— Дополнительно я вошел в состав директоров ОЭЗ, — рассказал Шпиленко. — Это усиление, чтобы ОЭЗ начала выполнять все те функции, ради которых создавалась, то есть содействовать снижению издержек при реализации инвестпроектов.
Эти задачи вице-губернатор планирует решить «даже не в ближайшие месяцы, а в ближайшие недели».
Отметим, что в ответах Шпиленко прозвучала открытая критика сложившихся при предыдущем губернаторе порядков: инвестиционной привлекательности по факту нет, представительство Омской области в столице работает не так, как следовало бы, особая экономическая зона «выполнять те функции, ради которых создавалась», пока не начала. Это не первый случай, когда комментарии и действия высокопоставленных чиновников указывают на неудовлетворительные результаты пятилетнего правления Александра Буркова.
Короткая биографическая справка: Андрею Шпиленко 47 лет, он окончил Уссурийское суворовское училище, 9 лет служил в армии, потом работал в аппарате Госдумы. В 2008–2009 годах он был проректором Московского государственного университета технологий и управления, потом возглавлял совет директоров технопарка «Система-Саров». С 2011 года Шпиленко занимал пост директора Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России. С 21 апреля эту должность занимает Михаил Лабудин.