«Омск для меня понятен»: новый вице-губернатор ответил на вопросы Города55

Отметим, что в ответах Шпиленко прозвучала открытая критика сложившихся при предыдущем губернаторе порядков: инвестиционной привлекательности по факту нет, представительство Омской области в столице работает не так, как следовало бы, особая экономическая зона «выполнять те функции, ради которых создавалась», пока не начала. Это не первый случай, когда комментарии и действия высокопоставленных чиновников указывают на неудовлетворительные результаты пятилетнего правления Александра Буркова.