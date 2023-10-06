«Омская крепость» потратит почти 300 тысяч рублей на безопасность по неясному поводу

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
Автономное учреждение города Омска «Музей-исторический парк „Омская крепость“» заключило 2 октября договор с подрядчиком. В документе речь идет об «обеспечении охраны и порядка при проведении массового мероприятия». Благодаря сайту госзакупок известно, что договор заключен с единственным поставщиком, цена услуги — почти 279 тысяч рублей. Срок исполнения — 1 — 31 октября текущего года.
В пресс-службе «Омской крепости» объяснить, о каком мероприятии и о каком поставщике идет речь, не смогли.
— Нет такой информации, — ответили Городу55.
Напомним: «автономное учреждение» — это некоммерческая компания, которую могут создавать субъекты РФ для осуществления своих полномочий в ряде сфер. В случае «Омской крепости» учредителем является департамент культуры администрации Омска.