«Омская крепость» потратит почти 300 тысяч рублей на безопасность по неясному поводу

Автономное учреждение города Омска «Музей-исторический парк „Омская крепость“» заключило 2 октября договор с подрядчиком. В документе речь идет об «обеспечении охраны и порядка при проведении массового мероприятия». Благодаря сайту госзакупок известно, что договор заключен с единственным поставщиком, цена услуги — почти 279 тысяч рублей. Срок исполнения — 1 — 31 октября текущего года.