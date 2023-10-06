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Омская крепость

«Омская крепость» потратит почти 300 тысяч рублей на безопасность по неясному поводу

6 октября 2023, 05:05
Фото: Город55
Омская крепость
Закупка связана с культурно-массовым мероприятием, которое пройдет в октябре. Рассказывать подробности в «музее-историческом парке» не стали.

Автономное учреждение города Омска «Музей-исторический парк „Омская крепость“» заключило 2 октября договор с подрядчиком. В документе речь идет об «обеспечении охраны и порядка при проведении массового мероприятия». Благодаря сайту госзакупок известно, что договор заключен с единственным поставщиком, цена услуги — почти 279 тысяч рублей. Срок исполнения — 1 — 31 октября текущего года.

В пресс-службе «Омской крепости» объяснить, о каком мероприятии и о каком поставщике идет речь, не смогли.

— Нет такой информации, — ответили Городу55.

Напомним: «автономное учреждение» — это некоммерческая компания, которую могут создавать субъекты РФ для осуществления своих полномочий в ряде сфер. В случае «Омской крепости» учредителем является департамент культуры администрации Омска.

Омская крепость теперь официально «музей-исторический парк»
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#Омск#Госзакупки#Новости#Николай Эйхвальд#Омскай крепость
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