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Омская крепость теперь официально «музей-исторический парк»

22 июня 2023, 05:55
Фото: Город55
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В учредительные документы внесены соответствующие изменения.

Одно из автономных учреждений города Омска поменяло название. «Омская крепость» с 20 июня называется «Музей-исторический парк „Омская крепость“». Изменения внесены на основании заявления руководства АУ.

Это событие не связано с еще какими-то переменами: статус учреждения остается прежним, руководит АУ по-прежнему Василий Минин. Учредителем «Омской крепости» остается департамент культуры администрации Омска.

Напомним: «автономное учреждение» — это некоммерческая компания, которую могут создавать субъекты РФ для осуществления своих полномочий в ряде сфер. Официальная специализация «Омской крепости» — «деятельность музеев». От бюджетных учреждений автономные отличаются большей экономической и финансовой независимостью.

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#Николай Эйхвальд#Омская крепость#Город#Новости
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