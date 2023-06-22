Омская крепость теперь официально «музей-исторический парк»

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
Modified Сегодня, 05:57
Updated Сегодня, 05:57
Одно из автономных учреждений города Омска поменяло название. «Омская крепость» с 20 июня называется «Музей-исторический парк „Омская крепость“». Изменения внесены на основании заявления руководства АУ.
Это событие не связано с еще какими-то переменами: статус учреждения остается прежним, руководит АУ по-прежнему Василий Минин. Учредителем «Омской крепости» остается департамент культуры администрации Омска.
Напомним: «автономное учреждение» — это некоммерческая компания, которую могут создавать субъекты РФ для осуществления своих полномочий в ряде сфер. Официальная специализация «Омской крепости» — «деятельность музеев». От бюджетных учреждений автономные отличаются большей экономической и финансовой независимостью.