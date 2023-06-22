Омская крепость теперь официально «музей-исторический парк»

Напомним: «автономное учреждение» — это некоммерческая компания, которую могут создавать субъекты РФ для осуществления своих полномочий в ряде сфер. Официальная специализация «Омской крепости» — «деятельность музеев». От бюджетных учреждений автономные отличаются большей экономической и финансовой независимостью.