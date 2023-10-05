В потемках под лай собак. Омичи пожаловались на отсутствие освещения в жилых районах

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
В сообществе «Типичный Омск» жители 2-й Барнаульской улицы пожаловались на отсутствие освещения в жилой зоне. По их словам, после наступления темноты ходить по улицам страшно и небезопасно. Более того, в районе обитают бездомные собаки. Омичи также рассказали, что, а близлежащих домах проживают дети, которые вынуждены возвращаться домой из школы в полной темноте.
В комментариях к записи жители стали жаловаться на подобные случаи в других частях города. Так, например, омичка, проживающая на улице Академика Павлова, поделилась ситуацией в своем районе.
«В районе домов №23, 25 после 8-ми вечера ничего не видно, асфальтовое покрытие тротуаров старое, всё в ямах, сколах и трещинах, ходить небезопасно! Да и собак много уличных!», — рассказала женщина.
Еще одна жительница Омска, проживающая в Порт-Артуре, пожаловалась на идентичную ситуацию. По ее словам, начиная с ул. 19 Марьяновская освещение почти отсутствует, хотя в районе также проживает много детей. Учеников приходится встречать после занятий и ходить исключительно с фонариком, так как по-другому не видно дорогу.
На многочисленные жалобы омичей отреагировала городская администрация. Ситуацию с отсутствием освещения во многих районах объяснили тем, что бюджет города находится в предельном дефиците и в первоочередном порядке включаются объекты, в отношении которых имеются судебные решения.
«К сожалению, адресной инвестиционной программой г. Омска на 2023 год и плановый период до 2025 года строительство линии наружного освещения на на этих участках не предусмотрено. При условии выделения дополнительных средств рассмотрение вопроса будет возможно в последующие годы», — ответили в администрации города Омска.