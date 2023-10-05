В потемках под лай собак. Омичи пожаловались на отсутствие освещения в жилых районах

В сообществе «Типичный Омск» жители 2-й Барнаульской улицы пожаловались на отсутствие освещения в жилой зоне. По их словам, после наступления темноты ходить по улицам страшно и небезопасно. Более того, в районе обитают бездомные собаки. Омичи также рассказали, что, а близлежащих домах проживают дети, которые вынуждены возвращаться домой из школы в полной темноте.