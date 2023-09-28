«Перелазят через забор». В Омской области дети ходят в школу по проезжей части

С жалобой на непродуманно сделанный ремонт в редакцию Города55 обратилась мама учеников образовательного учреждения. Она объяснила, что недавно установленный забор сузил проезжую часть и не оставил места для обочины, по которой раньше дети ходили в школу. Теперь они вынуждены перемещаться по дороге рядом с машинами.