«Перелазят через забор». В Омской области дети ходят в школу по проезжей части

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
С жалобой на непродуманно сделанный ремонт в редакцию Города55 обратилась мама учеников образовательного учреждения. Она объяснила, что недавно установленный забор сузил проезжую часть и не оставил места для обочины, по которой раньше дети ходили в школу. Теперь они вынуждены перемещаться по дороге рядом с машинами.
Более того, чтобы попасть на территорию школы, теперь необходимо сделать значительный «круг»: пройти вдоль дороги, обойти забор, и вернуться ко входу по небольшой части оставленного тротуара. Однако не все дети следуют правилам и хотят тратить время на новый маршрут. Ученики стали просто перелезать через забор и идти напрямую.
«Нам сказали, что поставили забор для безопасности детей. Только непонятно, для какой безопасности. Почему нельзя было сделать тротуар до установки ограждения? Даже если его сейчас сделают, зимой его вряд ли кто-то будет чистить, дети также буду ходить по дороге, которая стала довольно узкой», — рассказала жительница
Также жители не понимают, для каких целей был сделан пешеходный переход рядом со входом в школу несколько месяцев назад, ведь, согласно правилам, он не должен здесь находиться. На ситуацию отреагировали в городской администрации.
«Согласно действующим нормам вход в учебное заведение не может находиться рядом с выходом на проезжую часть. На указанном участке подрядная организация выполнила работы по переносу пешеходного пешехода. Были установлены соответствующие дорожные знаки. Дорожная разметка появится в ближайшее время. Тротуар вдоль территории школы, ведущий к новому пешеходному переходу, также был проложен», — прокомментировали в мэрии.