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Омичка, владеющая «Инновационными технологиями развития», создала свое ИП

Омичка, владеющая «Инновационными технологиями развития», создала свое ИП

5 октября 2023, 05:05
Фото: 1MI
Если судить по официальным данным, Елена Левина намерена управлять недвижимостью.

Омская предпринимательница Елена Левина, известная в первую очередь как директор и единственный учредитель ООО «Инновационные технологии развития», по-видимому, решила расширить сферу своей деятельности. Она зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя с основным видом деятельности «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом».

Интересно, что ИП у Левиной уже был: в 1999–2007 годах омичка занималась оптовой торговлей, но снялась с регистрации «по собственному решению». Кроме того, до 2017 года она владела половиной уставного капитала ООО «Хоум Тейлз», зарегистрированного в Санкт-Петербурге и специализировавшегося на розничной торговле через Интернет.

«ИТР» занимаются оптовой торговлей производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами. Выручка компании за 2022 год составила 185 млн рублей, а чистая прибыль превысила 48 млн.

Совладелица торгового центра «Омский» зарегистрировала свое ИП
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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#ИП#Елена Левина
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