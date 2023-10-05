Омичка, владеющая «Инновационными технологиями развития», создала свое ИП

Интересно, что ИП у Левиной уже был: в 1999–2007 годах омичка занималась оптовой торговлей, но снялась с регистрации «по собственному решению». Кроме того, до 2017 года она владела половиной уставного капитала ООО «Хоум Тейлз», зарегистрированного в Санкт-Петербурге и специализировавшегося на розничной торговле через Интернет.