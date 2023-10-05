Омичка, владеющая «Инновационными технологиями развития», создала свое ИП

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
Омская предпринимательница Елена Левина, известная в первую очередь как директор и единственный учредитель ООО «Инновационные технологии развития», по-видимому, решила расширить сферу своей деятельности. Она зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя с основным видом деятельности «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом».
Интересно, что ИП у Левиной уже был: в 1999–2007 годах омичка занималась оптовой торговлей, но снялась с регистрации «по собственному решению». Кроме того, до 2017 года она владела половиной уставного капитала ООО «Хоум Тейлз», зарегистрированного в Санкт-Петербурге и специализировавшегося на розничной торговле через Интернет.
«ИТР» занимаются оптовой торговлей производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами. Выручка компании за 2022 год составила 185 млн рублей, а чистая прибыль превысила 48 млн.