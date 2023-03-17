Совладелица торгового центра «Омский» зарегистрировала свое ИП

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Представительница известной в Омске предпринимательской семьи зарегистрировала свое ИП. Речь идет о Елене Абрамовой — дочери Светланы Студеникиной и сестре Валерия Студеникина. Интересы этого семейства связаны с торговым центром «Омский», и Абрамова сейчас владеет 57% уставного капитала ООО «Совместное предприятие „Торговый центр „Омский“. Руководит этой компанией ее муж Станислав Абрамов.
В новом качестве предпринимательница зарегистрировалась в налоговой вчера, 16 марта. Список разрешенных новому ИП видов деятельности включает «аренду и управление собственным недвижимым имуществом», «деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями», «деятельность в области права».
Отметим, что члены семьи Студеникиных достаточно долго судились друг с другом, занимаясь разделом и переделом бизнес-активов. Абрамова заявляла иск против АО «Центр», ООО «Компания Ремлюкс», ООО «СП ТЦ «Омский», в котором тогда владела только 33%.