Совладелица торгового центра «Омский» зарегистрировала свое ИП

Представительница известной в Омске предпринимательской семьи зарегистрировала свое ИП. Речь идет о Елене Абрамовой — дочери Светланы Студеникиной и сестре Валерия Студеникина. Интересы этого семейства связаны с торговым центром «Омский», и Абрамова сейчас владеет 57% уставного капитала ООО «Совместное предприятие „Торговый центр „Омский“. Руководит этой компанией ее муж Станислав Абрамов.