Губернатор Хоценко и заместитель генпрокурора РФ Демешин провели беседу с омичами

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
Губернатор Омской области Виталий Хоценко и заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин организовали прием граждан. На встрече также присутствовали прокурор региона Алексей Афанасьев, мэр Омска Сергей Шелест, прокуроры города и районов, представители органов власти и местного самоуправления.
Омичи поднимали много вопросов по поводу жилищно-коммунального хозяйства, капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, состояния автодорог в определенных населенных пунктах. Также местные жители обсуждали вместе с представителями власти услуги ресурсоснабжающих организаций.
Так, в прокуратуру обратилась старшая по дому в Октябрьском округе. Жильцы рассказали, что в течение трех дней они пытались добиться от теплоснабжающего муниципального предприятия ремонта. В доме, как оказалось, не было горячей воды. Они намерены получить перерасчет.
Мэр Сергей Шелест сказал, что проконтролирует этот вопрос. Губернатор в свою очередь поручил работникам регионального минэнерго систематически следить за ситуацией.
В Омском районе жители пожаловались на некачественную питьевую воду. С проблемой столкнулись порядка 200 проживающих в деревне Большекулачье. Как уточнили в министерстве энергетики и ЖКХ Омской области, в течение декабря 2023 года в населенном пункте смонтируют и включат новые водопроводные трубы со станцией очистки воды. На развитие этого проекта в июне муниципалитет получил субсидию в размере пяти млн рублей.
На ту же проблему пожаловалась жительница села Павлодаровка из Горьковского района. На приеме обратившиеся узнали, что власти уже решают соответствующие вопросы. Так, в населенном пункте собираются установить станции очистки воды. Регион будет участвовать в отборах по программе «Чистая вода».
«Всех глав также обязал минимум раз в месяц проводить сходы граждан. И не только в районных центрах, но и на местах в поселениях, селах. Встречаться с людьми, чтобы выявлять проблемы и искать способы их решения», — резюмировал губернатор Хоценко.
В общей сложности в приеме поучаствовали 15 граждан.