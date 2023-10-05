Губернатор Хоценко и заместитель генпрокурора РФ Демешин провели беседу с омичами

В Омском районе жители пожаловались на некачественную питьевую воду. С проблемой столкнулись порядка 200 проживающих в деревне Большекулачье. Как уточнили в министерстве энергетики и ЖКХ Омской области, в течение декабря 2023 года в населенном пункте смонтируют и включат новые водопроводные трубы со станцией очистки воды. На развитие этого проекта в июне муниципалитет получил субсидию в размере пяти млн рублей.