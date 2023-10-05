Виталий Хоценко провел встречу с министром транспорта России

Posted Сегодня, 03:32
Published Сегодня, 03:32
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В Москве накануне, 4 октября, прошла рабочая встреча губернатора Омской области Виталия Хоценко и министра транспорта России Виталия Савельева. Обсуждались ключевые инфраструктурные проекты региона.
Особое внимание уделили вопросам строительства дорог федерального и местного значения, а также возведению транспортных развязок и пропускной способности железных дорог.
«Будем и дальше плотно взаимодействовать с Министерством транспорта России», — сообщил в своем телеграм-канале Виталий Хоценко.