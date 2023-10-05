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Виталий Хоценко провел встречу с министром транспорта России

Виталий Хоценко провел встречу с министром транспорта России

5 октября 2023, 03:32
Фото: Правительство Омской области
Обсуждались вопросы строительства дорог федерального и регионального значения.

В Москве накануне, 4 октября, прошла рабочая встреча губернатора Омской области Виталия Хоценко и министра транспорта России Виталия Савельева. Обсуждались ключевые инфраструктурные проекты региона.

Особое внимание уделили вопросам строительства дорог федерального и местного значения, а также возведению транспортных развязок и пропускной способности железных дорог.

«Будем и дальше плотно взаимодействовать с Министерством транспорта России», — сообщил в своем телеграм-канале Виталий Хоценко.
#Общество#Омская область#Строительство дорог#Евгений Игишев#Виталий Хоценко#Губернатор Омской области
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