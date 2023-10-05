100 деревьев для Омской крепости. Волонтеры озеленили исторический центр города

Posted Сегодня, 03:57
Published Сегодня, 03:57
Modified Сегодня, 04:00
Updated Сегодня, 04:00
Омскую крепость теперь украшают пятилетние саженцы сибирской ели: 100 деревьев высадили волонтеры «Полиома» и юные активисты «Движения первых» из гимназии №85. Кроме того, у входа в исторический комплекс дополнительно разместили 10 саженцев гортензии метельчатой.
«Нам не хватает деревьев и зелени, и „Полиом“ делает очень полезное дело, которое помогает Омской крепости преображаться. Благодаря нашим совместным действиям, сегодняшние саженцы ели со временем станут живой изгородью в очень важном месте и защитят наиболее уязвимые участки старинных зданий. Предприятие слышит нас, знает наши потребности. Мы сотрудничаем буквально полгода, и за это время уже сделано многое», — рассказал директор исторического комплекса Василий Минин.
«Полиом» приступил к озеленению Омской крепости весной этого года. За это время на территории комплекса появилось более 200 деревьев и декоративных кустарников: липа, рябина, акация, горная сосна, гортензия, можжевельники, ели и другие растения. Они хорошо приживаются в сибирском климате и живут более 100 лет.
«Озеленение территорий города и региона — важная часть соглашения о сотрудничестве в рамках проекта „Чистый воздух“, к которому „Полиом“ присоединился в числе первых омских предприятий. Каждое мероприятие привлекает все большее количество юных волонтеров. Вместе с нами они формируют ответственное отношение к природе и полезные экологические привычки», — считает генеральный директор завода «Полиом» Павел Евдокимов.
Такого же мнения придерживается и Василий Минин:
«Такие вещи бесполезно прививать уже взрослым людям, это возможно сделать только в детском и юношеском возрасте. Поэтому очень здорово, что в подобных акциях активно участвуют молодые ребята. Через 10-15 лет они увидят эти деревья — уже выросшие — и почувствуют свой вклад в развитие города. В совместную с „Полиомом“ акцию мы включили и образовательный компонент. Я рассказал школьникам о том, какую роль сыграло дерево в истории, в развитии человеческой цивилизации, что из него изготавливали. С учетом того, что мы высаживали деревья в Омской крепости, упор был на военно-историческую специализацию. Я показывал ребятам сложносоставной лук, который в данном случае является одним из самых сложных изобретений в истории человечества. Это оружие прошло очень длинную эволюцию, чтобы достичь таких форм и такой результативности. В целом подобные акции — это очень хорошая история».
Также в процессе работы ребята больше узнали о самих елях: сколько они растут, в какой местности, какую имеет ценность. Современные технологии позволяют во многих случаях заменить натуральное дерево полимерными материалами и таким образом сохранить природные ресурсы. Подробнее о впечатлениях школьников рассказала заместитель директора гимназии №85 Юлия Заверуха:
«Мы дружим с „Полиомом“ уже четвертый год. Начинали работать в рамках экологического проекта предприятия „Время знать и делать“ и с тех пор принимаем участие в акциях. Собираем отработанный пластик, заботимся о природе. У нас есть волонтерский экологический отряд, который работает в рамках „Движения первых“, и именно его пригласили поучаствовать в озеленении Омской крепости. Для ребят была организована очень интересная программа. Агроном их проинструктировал: какое расстояние должно быть между растениями, какой глубины должны быть лунки, как правильно расположить в них саженцы и как поливать. Кроме того, к каждому ребенку был прикреплен наставник из числа сотрудников „Полиома“, они высаживали деревья совместно».
По словам Юлии Заверухи, после участия в акции ребята очень радовались, делились впечатлениями, испытывали гордость за помощь, которую они оказали. Им будет очень интересно самим приходить на территорию Омской крепости и наблюдать за результатом своего труда.
«Подобные мероприятия развивают в них навыки самоуважения. Они не просто внесли личный вклад, они отдали частичку сердца, души своей малой Родине. Эта акция стала частью совместной работы школы, городских организаций и родителей, направленной на воспитание личности и гражданина. Эта работа крайне важна», — считает педагог.
Все саженцы для акции предоставил питомник омского экопроекта «Кедротека».
«Для меня большая часть участвовать в озеленении исторического центра Омска. Эта территория сейчас реконструируется, и ее искренне хочется сделать красивой. Сюда приезжают туристы, иностранные делегации, люди, которым интересна история. Все они вместе с жителями Омска имеют право на красивую городскую среду, не говоря уже о том, что деревья — это здорово и экологично», — подчеркнул руководитель экопроекта Максим Чапов.
Акция по высадке деревьев в Омской крепости стала частью проекта «Зеленая среда», который проводится в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Благодаря ему этой осенью на территории спортивных, социальных и культурных объектов города появится более 850 новых деревьев.