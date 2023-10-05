100 деревьев для Омской крепости. Волонтеры озеленили исторический центр города

«Полиом» приступил к озеленению Омской крепости весной этого года. За это время на территории комплекса появилось более 200 деревьев и декоративных кустарников: липа, рябина, акация, горная сосна, гортензия, можжевельники, ели и другие растения. Они хорошо приживаются в сибирском климате и живут более 100 лет.