Виталий Хоценко и президент федерации волейбола подписали соглашение о сотрудничестве

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с президентом Всероссийской федерации волейбола Станиславом Шевченко. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве в развитии этого вида спорта.
На базе Сибирского государственного университета физической культуры и спорта планируется создать учебный центр по подготовке тренеров по волейболу.
«У нас богатая история волейбола, поэтому необходимо создать условия для тренировок спортсменов всех возрастных групп и уровней спортивного мастерства. У нашего региона есть все, чтобы стать полноценным центром подготовки резерва за Уралом. Особое внимание уделяем детскому волейболу: у нас для этого успешно работает отделение волейбола в одной из областных спортивных школ», — рассказал Виталий Хоценко.
Глава региона добавил, что для подготовки спортсменов планируется создать академию волейбола.
Сотрудничество с федерацией волейбола подразумевает развитие этого вида спорта в Омской области во всех дисциплинах, включая пляжный волейбол, волейбол на снегу и во всех возрастных группах.
Отметим, что в регионе почти в каждом вузе и колледже есть своя волейбольная команда, студенты участвуют в Универсиадах.
«В волейбол омичи играть любят: более 3 000 детей занимаются этим видом спорта, в высших и средних учебных заведениях есть команды, ежегодно проводятся чемпионаты среди любителей», — рассказал губернатор Омской области.