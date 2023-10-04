Шкуренко и Шадрин приобрели крупную компанию, торгующую алкоголем в Новокузнецке

«Ива» занимается оптовой торговлей алкоголем, включая пиво и этиловый спирт, владеет сетью алкомаркетов «Мир вкуса». Это крупная фирма: в ней трудится 103 человека, оборот за 2022 год составил 835 млн рублей. Генеральным директором «Ивы» на данный момент остается Наталья Уснунц, но неясно, надолго ли это. Кстати, предпринимательница является единственным учредителем и директором фирм «Ива-Трейдинг», «Паллада-Сервис» и «Дина», зарегистрированных в том же Новокузнецке.