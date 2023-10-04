Шкуренко и Шадрин приобрели крупную компанию, торгующую алкоголем в Новокузнецке

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Общество с ограниченной ответственностью «Ива», зарегистрированное в Новокузнецке на улице Павловского и основанное местной предпринимательницей Натальей Уснунц, теперь принадлежит «Торговому дому Шкуренко». Соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ 3 октября.
«Ива» занимается оптовой торговлей алкоголем, включая пиво и этиловый спирт, владеет сетью алкомаркетов «Мир вкуса». Это крупная фирма: в ней трудится 103 человека, оборот за 2022 год составил 835 млн рублей. Генеральным директором «Ивы» на данный момент остается Наталья Уснунц, но неясно, надолго ли это. Кстати, предпринимательница является единственным учредителем и директором фирм «Ива-Трейдинг», «Паллада-Сервис» и «Дина», зарегистрированных в том же Новокузнецке.
Напомним: «Торговый дом Шкуренко» принадлежит напополам двум известным омским бизнесменам — Виктору Шкуренко и Дмитрию Шадрину. У него та же специализация, что и у «Ивы», выручка за 2022 год превысила 16 млрд рублей. Учредители явно не намерены останавливаться на этом: «Торговый дом» развивает экспансию в ряде регионов России, включая Кемеровскую область.