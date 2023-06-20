Компания Шкуренко и Шадрина собирается заняться еще и фармацевтикой

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
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Updated Сегодня, 08:17
Одна из крупнейших торговых фирм Омска, по-видимому, собирается расширить свою специализацию: ООО «Торговый дом „Шкуренко“» получило от «Россельхознадзора» лицензию на осуществление фармацевтической деятельности. Дата выдачи — 15 июня текущего года, лицензия бессрочная.
Напомним: у торгового дома «Шкуренко» двое учредителей, Виктор Шкуренко и Дмитрий Шадрин. Основная специализация этой фирмы — оптовая торговля алкоголем, и оборот за прошлый год составил 16 млрд рублей. Бизнесмены пробуют и новые для себя темы, но не всегда успешно. Скажем, компания Шкуренко «Дикороспром», занимавшаяся сбором и заготовкой плодов и ягод, была ликвидирована две недели назад из-за хронической убыточности.