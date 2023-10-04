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строительство

Елена Ежова окончательно ушла из омского «Домостроя»

4 октября 2023, 04:05
Фото: 1MI
строительство
Прежде компания была связана с Сеергеем Оркишем.

В обществе с ограниченной ответственностью «Домострой», прописанном в Омске на 4-й Транспортной, сменилась структура владения. До недавнего времени уставный капитал фирмы принадлежал Михаилу Лихачеву и Елене Ежовой в отношении 60 к 40, но теперь вся доля Ежовой оказалась переписана на само общество.

«Домострой» специализируется на строительстве и долгое время был связан с известным омским строителем Сергеем Оркишем: сын последнего Павел руководил компанией в 2012–2020 годах. С апреля 2023 года Елена Ежова была единственным учредителем фирмы и к тому же ее директором, но в начале сентября пост директора и 60% УК перешли к Михаилу Лихачеву. Теперь Ежова окончательно ушла из «Домостроя».

Предпринимательница остается бенефициаром и директором двух небольших фирм, «Серера» и «Вея». О Лихачеве известно, что он владел 9% УК компании «Дестен Омтайр», которая занималась оптовой торговлей и была исключена из ЕГРЮЛ в 2017 году.

В омском «Домострое» появился новый бенефициар и директор
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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Домострой#Переход доли#Елена Ежова
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