Елена Ежова окончательно ушла из омского «Домостроя»

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
В обществе с ограниченной ответственностью «Домострой», прописанном в Омске на 4-й Транспортной, сменилась структура владения. До недавнего времени уставный капитал фирмы принадлежал Михаилу Лихачеву и Елене Ежовой в отношении 60 к 40, но теперь вся доля Ежовой оказалась переписана на само общество.
«Домострой» специализируется на строительстве и долгое время был связан с известным омским строителем Сергеем Оркишем: сын последнего Павел руководил компанией в 2012–2020 годах. С апреля 2023 года Елена Ежова была единственным учредителем фирмы и к тому же ее директором, но в начале сентября пост директора и 60% УК перешли к Михаилу Лихачеву. Теперь Ежова окончательно ушла из «Домостроя».
Предпринимательница остается бенефициаром и директором двух небольших фирм, «Серера» и «Вея». О Лихачеве известно, что он владел 9% УК компании «Дестен Омтайр», которая занималась оптовой торговлей и была исключена из ЕГРЮЛ в 2017 году.