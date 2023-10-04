Елена Ежова окончательно ушла из омского «Домостроя»

«Домострой» специализируется на строительстве и долгое время был связан с известным омским строителем Сергеем Оркишем: сын последнего Павел руководил компанией в 2012–2020 годах. С апреля 2023 года Елена Ежова была единственным учредителем фирмы и к тому же ее директором, но в начале сентября пост директора и 60% УК перешли к Михаилу Лихачеву. Теперь Ежова окончательно ушла из «Домостроя».