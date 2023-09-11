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иллюстрация

В омском «Домострое» появился новый бенефициар и директор

11 сентября 2023, 06:51
Фото: 1MI
иллюстрация
Прежде компания была связана с Сергеем Оркишем.

В обществе с ограниченной ответственностью «Домострой», прописанном в Омске на 4-й Транспортной, произошли серьезные изменения. Во-первых, 60% уставного капитала фирмы перешли к Михаилу Лихачеву (теперь он является компаньоном Елены Ежовой, владеющей остальными 40%). Во-вторых, Лихачев занял пост директора, сменив все ту же Елену Ежову.

«Домострой» специализируется на строительстве и долгое время был связан с известным омским строителем Сергеем Оркишем: сын последнего Павел руководил компанией в 2012–2020 годах. О Михаиле Лихачеве известно, что он владел 9% УК компании «Дестен Омтайр», которая занималась оптовой торговлей и была исключена из ЕГРЮЛ в 2017 году.

Уставный капитал «Домостроя» в апреле текущего года перешел к Елене Ежовой — учредителю и директору двух небольших фирм, «Серера» и «Вея». Теперь Ежова отказалась от большей части этого актива.

Одна из компаний Сергея Оркиша перешла к другому владельцу
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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Смена руководства#Домострой#Михаил Лихачев
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