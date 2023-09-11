В омском «Домострое» появился новый бенефициар и директор

«Домострой» специализируется на строительстве и долгое время был связан с известным омским строителем Сергеем Оркишем: сын последнего Павел руководил компанией в 2012–2020 годах. О Михаиле Лихачеве известно, что он владел 9% УК компании «Дестен Омтайр», которая занималась оптовой торговлей и была исключена из ЕГРЮЛ в 2017 году.