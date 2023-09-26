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Posted Сегодня, 06:41

Published Сегодня, 06:41

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Updated Сегодня, 06:43

иллюстрация

Дождались. В омских садиках, школах и больницах начали включать отопление

26 сентября 2023, 06:41
Фото: Город55
иллюстрация

В омских садиках, школах и больницах начали включать отопление

Местных жителей предупреждают, что тепло будет появляться в городских зданиях постепенно.

В пресс-службе тепловой компании Омска сообщили о подаче тепла в городе. Отопление начали подключать сегодня, 26 сентября, в детских садах, школах и медицинских учреждениях. Далее оно будет постепенно появляться в жилых домах.

«Запуск отопления — это процесс, который не происходит мгновенно. После подачи тепла из котельных или ТЭЦ может потребоваться несколько дней для полного прогрева радиаторов в жилых домах. Также для жителей верхних этажей важно предоставить доступ представителям специализированных служб для удаления воздуха из системы общедомового теплоснабжения», — отметили в муниципальном предприятии.

Омичам при проблемах с отоплением советуют обращаться в управляющие компании. Также можно обращаться в дежурно-диспетчерскую службу администрации города по номеру телефона: 78-78-78.

Напомним, что мэр Сергей Шелест дал старт отопительному сезону в Омске после жалоб местных жителей. Одновременно с этим в муниципальных районах уже на прошлой недели появился доступ к горячим батареям.

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#Общество#Омск#Омская область#Отопление#Отопительный сезон#Новости#Алина Ясинская
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