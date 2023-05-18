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Владельцы тюкалинского маслокомбината Чернявский и Сорокина создали собственную УК

18 мая 2023, 06:35
Фото: 1MI
иллюстрация
«Актив-Консалтинг» будет заниматься консультированием в сфере бизнеса.

Вчера, 17 мая, в Омске было зарегистрировано ООО «Управляющая компания „Актив-Консалтинг“». Его специализация — «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления», в уставном капитале 100 тысяч рублей.

Учредителей в общей сложности пятеро. Самыми большими долями УК (по 35%) владеют Александр Чернявский и Оксана Сорокина, известные как владельцы Тюкалинского маслосыркомбината, в 2021 году купившего еще и «Лузинское молоко». Это одно из крупнейших предприятий молочной промышленности в Омской области.

Кстати, у компаньонов и до 17 мая была фирма с похожим названием — ООО «Актив-ЭТК», прописанное в Тюкалинске. Оно занимается арендой и управлением недвижимостью.

Оставшиеся 30% уставного капитала «Актив-Консалтинга» поделены поровну между Анастасией Костенко (директором ООО «Молзавод Тюкалинский»), Александром Свиридовичем (он с другими бизнес-активами не связан) и Викторией Колотилиной, которая стала директором новой фирмы.

 

Омское «Лузинское молоко» продали тюкалинскому маслокомбинату
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#Николай Эйхвальд#Новые фирмы#Бизнес#Новости#Александр Чернявский#Оксана Сорокина
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