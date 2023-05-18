Владельцы тюкалинского маслокомбината Чернявский и Сорокина создали собственную УК

Учредителей в общей сложности пятеро. Самыми большими долями УК (по 35%) владеют Александр Чернявский и Оксана Сорокина, известные как владельцы Тюкалинского маслосыркомбината, в 2021 году купившего еще и «Лузинское молоко». Это одно из крупнейших предприятий молочной промышленности в Омской области.