Владельцы тюкалинского маслокомбината Чернявский и Сорокина создали собственную УК

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
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Updated Сегодня, 06:37
Вчера, 17 мая, в Омске было зарегистрировано ООО «Управляющая компания „Актив-Консалтинг“». Его специализация — «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления», в уставном капитале 100 тысяч рублей.
Учредителей в общей сложности пятеро. Самыми большими долями УК (по 35%) владеют Александр Чернявский и Оксана Сорокина, известные как владельцы Тюкалинского маслосыркомбината, в 2021 году купившего еще и «Лузинское молоко». Это одно из крупнейших предприятий молочной промышленности в Омской области.
Кстати, у компаньонов и до 17 мая была фирма с похожим названием — ООО «Актив-ЭТК», прописанное в Тюкалинске. Оно занимается арендой и управлением недвижимостью.
Оставшиеся 30% уставного капитала «Актив-Консалтинга» поделены поровну между Анастасией Костенко (директором ООО «Молзавод Тюкалинский»), Александром Свиридовичем (он с другими бизнес-активами не связан) и Викторией Колотилиной, которая стала директором новой фирмы.