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Виталий Хоценко поздравил омский парк «Вокруг света» с победой в смотре-конкурсе

Виталий Хоценко поздравил омский парк «Вокруг света» с победой в смотре-конкурсе

3 октября 2023, 04:50
Фото: Правительство Омской области
В конкурсе оценивают такие критерии, как количество аттракционов, их качество и безопасность, а также новации года.

Омский парк «Вокруг света» получил титул «Лучший открытый парк развлечений с количеством посетителей от 500 тыс. до 1 млн в год» на международном конкурсе «Хрустальное колесо»-2023. Губернатор Виталий Хоценко поздравил развлекательный комплекс с этим достижением.

«Отличная работа! Такая победа — важное достижение для нашего региона. Убежден, парк продолжит радовать и удивлять омичей и гостей нашей области!» — написал глава региона в своем телеграм-канале.

В конкурсе оценивают такие критерии, как количество аттракционов, их качество и безопасность, а также новации года. Церемония награждения прошла 28 сентября.

«Данный конкурс является самым масштабным и престижным в России, а получение почетного титула подтверждает нашу эффективность и стремление быть лучшими в своей области. Впереди нас ждут новые сезоны, где мы собираемся продолжать радовать всех посетителей парка „Вокруг света“!» — рассказала директор парка развлечений «Вокруг света» Дарья Толмачева.

В прошлом году парк также отличился. «Вокруг света» завоевал три премии конкурса «Хрустальное колесо» в номинациях «Открытие года», «Лучший детский аттракцион — Двухэтажная праздничная карусель», «Лучший семейный аттракцион — монорельсовая железная дорога „Золотой прииск“.

#Общество#Омск#Омская область#Россия#Победа#Губернатор#Аттракцион#Директор#Евгений Игишев#Планы#Вокруг света
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