В тяжбе омички со следователями появились данные почерковедческой экспертизы

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В судебной истории, которая разворачивается сейчас в Крутинском районе Омской области, появились новые подробности. Город55 уже писал об этом деле: бывшую сотрудницу полиции Ольгу Лавриненко обвиняют в «сливе» чужих данных частным детективам, а она в ответ заявляет, что следователи сфальсифицировали материалы. Теперь в распоряжении Города55 появились данные почерковедческой экспертизы, которую заказала защита.
Напомним: 17 марта 2021 года было принято постановление о выделении в уголовное дело Лавриненко материалов из другого дела. Подсудимая настаивает на том, что существуют две версии этого документа, причем в копии, включенной в ее дело, список материалов длиннее на один пункт: «оптический диск с фототаблицей к протоколу осмотра предметов от 17.05.2021 и фотографиями». Этот самый диск следователи Тюкалинского МСО приобщили к делу как вещественное доказательство.
Защитник Лавриненко, известный омский адвокат Александр Поташов, направил оба варианта постановления эксперту одного из новосибирских правовых центров Александру Лобанову. Перед последним был поставлен вопрос: одним ли лицом была выполнена подпись от имени следователя Ю. Романовой в двух версиях документа? Лобанов, согласно данным экспертизы, изучил в обоих случаях четкость подписи, ее конструктивную сложность, детали транскрипции.
— Подпись от имени Романовой Ю. М., изображение которой имеется в копии постановления о выделении материалов уголовного дела от 22.10.2021 (л.д. 15), и подпись от имени Романовой Ю. М., изображение которой имеется в копии постановления о выделении материалов уголовного дела от 22.10.2021 (л.д. 144), выполнены разными лицами, — говорится в итогах экспертизы.
Поташов счел такой итог убедительным доказательством правоты своей подзащитной. Он составил ходатайство о приобщении к делу результатов исследования, а также о проведении технической экспертизы спорных документов, чтобы понять, на одном ли принтере они печатались и соответствует ли указанная в них дата (22 октября 2021 года) времени распечатки.
— Я думаю, что последний лист постановления, который в моем деле, выполнен позже, чем все остальные листы, скорее всего, через год, — рассказал адвокат Городу55. — И к тому же он распечатан на другом принтере.
Результаты почерковедческого исследования судья к делу приобщил, а вот назначить техническую экспертизу отказался, объяснив, что это затянуло бы сроки рассмотрения уголовного дела.
— То есть по официальному мнению суда сроки рассмотрения гораздо важнее, чем установление факта фальсификации документов и подделки доказательств, — уточнил защитник.
Отметим, что Лавриненко уже несколько раз жаловалась на следователей Тюкалинского МСО, но это не имело никаких результатов. Между тем судебный процесс продолжается, и уже в октябре может быть вынесен приговор.