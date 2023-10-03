В тяжбе омички со следователями появились данные почерковедческой экспертизы

Напомним: 17 марта 2021 года было принято постановление о выделении в уголовное дело Лавриненко материалов из другого дела. Подсудимая настаивает на том, что существуют две версии этого документа, причем в копии, включенной в ее дело, список материалов длиннее на один пункт: «оптический диск с фототаблицей к протоколу осмотра предметов от 17.05.2021 и фотографиями». Этот самый диск следователи Тюкалинского МСО приобщили к делу как вещественное доказательство.