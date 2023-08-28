Жительница Омской области обвинила следователей в фальсификации материалов дела

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
В Крутинском районном суде Омской области сейчас рассматривается дело местной жительницы Ольги Лавриненко, которую обвиняют по статьям УК № 137 («незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну») и 286 («злоупотребление полномочиями или превышение их пределов должностными лицами»). При этом подсудимая сама выдвигает обвинения в адрес следователей, которые вели ее дело.
Эта история началась примерно четыре года назад. Из постановления за подписью следователя Ю. М. Романовой (копия документа есть в распоряжении Города55) следует, что, по данным правоохранительных органов, с 2019 года «неустановленные должностные лица ОМВД России по Крутинскому району» передали чужие персональные данные, хранившиеся в информационном центре областного УМВД, частному детективу В. В. Романову и его помощнику Н. В. Пингину. Последние «из корыстных побуждений совершили нарушение неприкосновенности частной жизни» нескольких омичей и разгласили их банковскую тайну.
20 января 2021 года было возбуждено уголовное дело. Его фигурантам инкриминируют, помимо всего прочего, «подрыв авторитета органов внутренних дел», а еще «нарушение тайны переписки и телефонных переговоров» одного омича. Позже в ходе расследования стало известно «о совершении иным лицом преступления, не связанного с расследуемым преступлением». В связи с этим было возбуждено еще одно дело, фигурантом которого и стала Ольга Лавриненко.
Уточним: Лавриненко работала в Крутинском ОМВД, а Пингин был ее начальником до того, как ушел в частный сыск. Дело в отношении Пингина и Романова в том же 2021 году было прекращено в связи с назначением судебного штрафа: судья пришел к выводу, что эти двое покупали персональные данные в интернете, через специализированные телеграм-каналы. Однако теперь Лавриненко судят в Крутинском районном суде, и обвинение утверждает, что данные Пингину «сливала» именно она, фотографируя их на мониторе рабочего компьютера и отправляя фото через ватсап.
Подсудимая настаивает на своей невиновности.
— Тогда к базам данных относились просто, — рассказала Лавриненко Городу55, — никому не объясняли, как с ними работать. Просто пароли сохранили, и дальше все работали как обычно, никто не заморачивался. Сотрудник мог подойти, сесть за мой компьютер и посмотреть человека. Уже после приезда сотрудников ФСБ начали с приказами знакомить под подпись, ввели журналы. Теперь, когда человека надо «пробивать», это записывают в журнал, а раньше ничего такого не было…
Ключевым спорным моментом стало постановление от 17 марта 2021 года о выделении материалов из первого уголовного дела во второе. Лавриненко уверена, что в двух уголовных делах две разных версии постановления: изначальная (то есть подлинная), составленная следователем 2-го отдела по РОВД СУ СК России Ю. Романовой, и более поздняя, включенная в дело №2 следователями Тюкалинского МСО СУ СК России. Вторая версия является копией первой за одним исключением: в списке материалов появился новый пункт. Лавриненко в связи с этим заявила о подлоге.
— С учетом того, что данное постановление от 22.10.2021 вынесено следователем Романовой О. Ю. по уголовному делу по обвинению Пингина Н. В., предполагаю, — говорится в жалобе, составленной адвокатом Александром Поташовым, — что «вариант» этого постановления, расположенный в уголовном деле по обвинению Лавриненко О. Ю., является сфальсифицированным.
В распоряжении Города55 есть оба варианта постановления. На последней странице в одном из них и правда одним пунктом больше. Речь идет об «оптическом диске с фототаблицей к протоколу осмотра предметов от 17.05.2021 и фотографиями». В изначальном варианте постановления оптический диск не фигурирует — но тюкалинские следователи все же приобщили его к делу как вещественное доказательство.
Адвокат Александр Поташов уверен, что с протоколом осмотра все очень неоднозначно.
— Следователь без понятых вроде как осмотрел телефон Пингина, — рассказал защитник Городу55, — причем этот или не этот — мы не знаем, потому что модели указаны разные. К протоколу осмотра прикрепил фототаблицу: взял телефон Пингина, открыл переписку и на свой телефон сфотографировал. При этом почему-то протокол осмотра датирован 17 мая, а фотографии — 16 февраля. Соответственно, когда и кем были сделаны фото — неясно.
Но главная проблема, по словам адвоката, в том, что фотографии полностью нечитаемы. Невозможно понять, что именно отправляла подсудимая Пингину.
— Телефон Пингина не содержит никакой информации о переписке с Лавриненко, — объяснил Поташов. — И у Лавриненко информации о переписке нет. Есть только протокол, к которому куча вопросов. В суде я спросил прокурора: «Вы можете прочитать эти сообщения? Вы говорите, что там персональные данные — так что там?» Прокурор под протокол сказал: «Я прочитать не могу». А если так, о чем мы вообще говорим?
Адвокат уверен: фотодиск появился в материалах как раз потому, что следствию понадобились фотоматериалы с более высоким разрешением. Однако, по словам Поташова, даже на фото, хранящихся на этом диске, невозможно что-то прочесть.
20 февраля текущего года Лавриненко подала в региональное УФСБ заявление о привлечении следователей к уголовной ответственности за фальсификацию. Однако этот документ был перенаправлен в Следственное управление, а потом — в тот самый Тюкалинский межрайонный следственный отдел. Глава МСО Сергей Колпащиков дал официальный ответ: основания для регистрации сообщения о преступлении отсутствуют.
Тогда Лавриненко направила жалобу главе областного следственного управления Олегу Винникову.
— В жалобе указано, — пишет Александр Поташов, — что факт фальсификации не вызывает сомнений, поскольку в двух разных делах содержатся два разных оригинала одного и того же постановления о выделении материалов уголовного дела. Такое сообщение не может рассматриваться в Тюкалинском МСО СУ СК России по Омской области, поскольку написано именно в отношении сотрудников данного следственного отдела.
Аргументы не помогли: на эту жалобу тоже ответил Колпащиков. Так же, как на первую. Тогда адвокат обратился в Куйбышевский районный суд Омска: он снова заявил о фальсификации, о недопустимости рассмотрения жалоб теми должностными лицами, на которых жалуются, и озвучил требования: признать незаконными передачу жалоб в Тюкалинский МСО и бездействие следователей (то есть отказ регистрировать преступление), обязать главу Следственного управления устранить нарушения и истребовать в Тюкалинском МСО все материалы, связанные с рассмотрением первой жалобы.
Ольга Лавриненко рассказала Городу55, что эта жалоба отклонена.
— Так как моя жалоба не является предметом судебного рассмотрения, они прекратили производство по ней. Перекладывают решение на Крутинский суд.
Теперь адвокат Поташов готовит обращение в областной суд.
Город55 обратился с уточняющими вопросами в областное следственное управление, но нам ответили, что здесь комментировать нечего.
— Если наше руководство уже ответило, нам нечего сказать, — объяснили в пресс-службе.
Тем временем дело Лавриненко рассматривается в Крутинском районном суде, и, по-видимому, уже в октябре может быть принято решение. Город55 будет следить за развитием этой истории.