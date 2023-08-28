Жительница Омской области обвинила следователей в фальсификации материалов дела

Уточним: Лавриненко работала в Крутинском ОМВД, а Пингин был ее начальником до того, как ушел в частный сыск. Дело в отношении Пингина и Романова в том же 2021 году было прекращено в связи с назначением судебного штрафа: судья пришел к выводу, что эти двое покупали персональные данные в интернете, через специализированные телеграм-каналы. Однако теперь Лавриненко судят в Крутинском районном суде, и обвинение утверждает, что данные Пингину «сливала» именно она, фотографируя их на мониторе рабочего компьютера и отправляя фото через ватсап.