«Стройбетон» добился пересмотра дела о долгах по арендной плате

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
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Updated Сегодня, 04:45
Арбитражный суд Западно-Сибирского округа вынес решение в рамках тяжбы департамента имущественных отношений администрации Омска и строительно-монтажного треста «Стройбетон». Чиновники еще в 2020 году подали иск, требуя доплаты за использование 27 земельных участков в Амурском поселке за два года (2018 — 2020): цена аренды была пересчитана задним числом согласно решению Горсовета №138, и «Стройбетону» при этом даже начислили пеню. Суд первой инстанции удовлетворил эти требования только частично, взыскав с ответчика 4,9 млн рублей вместо фигурирующих в иске 40 млн, но «Стройбетон» все равно пошел в апелляцию.
Суд второй инстанции пришел к выводу, что задолженность по двум договорам была вычислена неправильно. После пересчета общий долг ответчика уменьшился до 3,6 млн рублей. Однако «Стройбетон» снова обратился в суд с заявлением о пересмотре постановления в связи с новыми обстоятельствами. Омский областной суд в декабре 2022 года признал недействительным один из пунктов решения Омского горсовета о размере арендной платы за муниципальную землю — и представители ответчика уверены, что после этого события на тяжбу с депимущества надо взглянуть под новым углом.
— В заявлении о пересмотре судебного акта по новым обстоятельствам, — говорится в одном из судебных документов, — заявитель указал, что размер арендной платы по каждому из договоров № Д-Ц-31-11499, № Д-Ц-31-11500 в целом за исковой период с 11.02.2018 по 29.06.2020 составляет 0,0227 ₽, задолженность отсутствует, оснований для начисления неустойки не имеется…
В арбитраже Западно-Сибирского округа согласились с тем, что дело подлежит пересмотру. Постановление апелляционной инстанции отменено, дело направлено в 8-й арбитражный апелляционный суд для нового рассмотрения.