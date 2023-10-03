«Стройбетон» добился пересмотра дела о долгах по арендной плате

Суд второй инстанции пришел к выводу, что задолженность по двум договорам была вычислена неправильно. После пересчета общий долг ответчика уменьшился до 3,6 млн рублей. Однако «Стройбетон» снова обратился в суд с заявлением о пересмотре постановления в связи с новыми обстоятельствами. Омский областной суд в декабре 2022 года признал недействительным один из пунктов решения Омского горсовета о размере арендной платы за муниципальную землю — и представители ответчика уверены, что после этого события на тяжбу с депимущества надо взглянуть под новым углом.