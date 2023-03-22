«Стройбетон» добился пересмотра судебного дела о долге за землю в Амуре

В судебной тяжбе департамента имущественных отношений администрации Омска и строительной компании «Стройбетон» наметился новый поворот. Чиновники еще в 2020 году подали иск, требуя доплаты за использование 27 земельных участков в Амурском поселке за два года (2018 — 2020): цена аренды была пересчитана задним числом согласно решению Горсовета №138, и «Стройбетону» при этом даже начислили пеню.