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Updated Сегодня, 11:33

«Стройбетон» добился пересмотра судебного дела о долге за землю в Амуре

22 марта 2023, 11:31
Фото: 1MI
иллюстрация
Суд признал, что появились «новые обстоятельства».

В судебной тяжбе департамента имущественных отношений администрации Омска и строительной компании «Стройбетон» наметился новый поворот. Чиновники еще в 2020 году подали иск, требуя доплаты за использование 27 земельных участков в Амурском поселке за два года (2018 — 2020): цена аренды была пересчитана задним числом согласно решению Горсовета №138, и «Стройбетону» при этом даже начислили пеню.

По данным депимущества, арендаторы были должны городу в общей сложности около 40 млн рублей. Однако суд постановил, что пересчитывать нужно только часть арендной платы — с апреля 2019 года. Сумма, которую «Стройбетону» следовало выплатить городу, уменьшилась до 4,9 млн рублей, а потом даже до 3,7 млн.

Апелляционный суд оставил это решение без изменений, но в феврале «Стройбетон» подал заявление о пересмотре дела «по новым обстоятельствам».

— В обоснование заявления, — говорится в судебных документах, — общество указывает, что обратилось в Омский областной суд с иском о признании недействующей части 10 статьи 1 решения Омского городского Совета от 10.04.2019 № 138 «О порядке определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности города Омска и предоставленные в аренду без проведения торгов». Решением Омского областного суда от 15.12.2022, вступившим в законную силу 17.01.2023, данное положение признано недействующим.

Между тем на основе именно этого положения пересчитывалась арендная плата за два участка. Депимущества заявил протест против пересмотра дела, но суд признал доводы «Стройбетона» убедительными и назначил дату нового заседания.

По-видимому, долг строителей перед муниципалитетом может по итогам еще сильнее уменьшиться.

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#Николай Эйхвальд#Стройбетон#Депимущества#Суд#Новости
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