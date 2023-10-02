По инициативе Хоценко из бюджета выделили 100 млн на лекарства для онкобольных

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
Губернатор Омской области Виталий Хоценко поставил задачу улучшить обеспечение жителей и медицинских учреждений региона медикаментами. В частности, Клинический онкологический диспансер получит лекарства на 100 млн рублей. Средства выделят из бюджета Омской области. Такое решение приняли на заседании регионального правительства.
Для учреждения закупят таргетные препараты — жизненно необходимые пациентам лекарства.
«Эти лекарства пациенты смогут получать по рецепту лечащего врача. Данная мера позволит увеличить приверженность пациентов к лечению, улучшит качество их жизни, снизит нагрузку на дневной стационар диспансера. Мы сможем оказать специализированную медицинскую помощь большему количеству пациентов без прерывания лечения». — рассказал главный врач Клинического онкологического диспансера Дмитрий Маркелов.
Дополнительные 100 млн рублей помогут решить вопрос с обеспечением пациентов необходимыми медикаментами.