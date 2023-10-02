По инициативе Хоценко из бюджета выделили 100 млн на лекарства для онкобольных

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поставил задачу улучшить обеспечение жителей и медицинских учреждений региона медикаментами. В частности, Клинический онкологический диспансер получит лекарства на 100 млн рублей. Средства выделят из бюджета Омской области. Такое решение приняли на заседании регионального правительства.