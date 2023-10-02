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По инициативе Хоценко из бюджета выделили 100 млн на лекарства для онкобольных

По инициативе Хоценко из бюджета выделили 100 млн на лекарства для онкобольных

2 октября 2023, 07:56
Фото: Город55
Для Клинического онкологического диспансера закупят таргетные препараты — жизненно необходимые пациентам лекарства.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поставил задачу улучшить обеспечение жителей и медицинских учреждений региона медикаментами. В частности, Клинический онкологический диспансер получит лекарства на 100 млн рублей. Средства выделят из бюджета Омской области. Такое решение приняли на заседании регионального правительства.

Для учреждения закупят таргетные препараты — жизненно необходимые пациентам лекарства.

«Эти лекарства пациенты смогут получать по рецепту лечащего врача. Данная мера позволит увеличить приверженность пациентов к лечению, улучшит качество их жизни, снизит нагрузку на дневной стационар диспансера. Мы сможем оказать специализированную медицинскую помощь большему количеству пациентов без прерывания лечения». — рассказал главный врач Клинического онкологического диспансера Дмитрий Маркелов.

Дополнительные 100 млн рублей помогут решить вопрос с обеспечением пациентов необходимыми медикаментами.

#Омск#Медицина#Врач#Медикаменты#Качество жизни#Евгений Игишев#Виталий Хоценко
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