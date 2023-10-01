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Published Сегодня, 03:40

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Updated Сегодня, 03:42

иллюстрация

В Омской области мужчина скончался при опрокидывании авто в кювет

1 октября 2023, 03:40
Фото: 1MI
иллюстрация
Водитель не справился с управлением. Полиция проводит проверку.

Госавтоинспекция сообщает о смертельной аварии в Большереченском районе. ДТП произошло 30 сентября в 15:40. Известна предварительная картина событий.

31-летний водитель «Mitsubishi» ехал по дороге Омск-Тара. В районе 207 километра не справился с управлением. Автомобиль опрокинулся в кювет.

Пассажир скончался на месте от полученных травм. Еще двое пассажиров — мужчина и женщина — госпитализированы.

Правоохранители начали проверку, чтобы установить детали аварии. Напомним, ранее мы рассказывали о ДТП, в котором пострадали трое детей и молодая женщина.

При столкновении в Омском районе пострадали трое детей и молодая женщина
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#Происшествия#ДТП#Полиция#Омск#Смертельное ДТП#Омская область#Новости#Тара
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