В Омской области мужчина скончался при опрокидывании авто в кювет

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
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Госавтоинспекция сообщает о смертельной аварии в Большереченском районе. ДТП произошло 30 сентября в 15:40. Известна предварительная картина событий.
31-летний водитель «Mitsubishi» ехал по дороге Омск-Тара. В районе 207 километра не справился с управлением. Автомобиль опрокинулся в кювет.
Пассажир скончался на месте от полученных травм. Еще двое пассажиров — мужчина и женщина — госпитализированы.
Правоохранители начали проверку, чтобы установить детали аварии. Напомним, ранее мы рассказывали о ДТП, в котором пострадали трое детей и молодая женщина.