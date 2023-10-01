Концентрация внимания. Омские школьники будут сдавать телефоны перед уроками

Отметим, проект «Уроки без телефона» стартовал в 2019 году в гимназии №9. Занятия там начинаются со сдачи гаджетов. Сначала ребята негативно относились к правилу, но потом все привыкли. В конце декабря в «пилотных» учреждениях подведут итоги проекта.