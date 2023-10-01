Концентрация внимания. Омские школьники будут сдавать телефоны перед уроками

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
С 1 октября в четырех омских школах ученикам запрещено пользоваться телефонами на уроках. Об этом со ссылкой на департамент образования сообщает NGS55.RU. Школы №17, 104 и 160, а также гимназия №19 стали участниками пилотного проекта «Уроки без телефона».
Классный руководитель должен спросить разрешения у родителей детей, прежде чем забирать гаджет. «Есть классы, которые сдают перед уроками и забирают в конце дня, а есть классы, которые сдают непосредственно перед каждым уроком», — подчеркнули в профильном ведомстве.
Отметим, проект «Уроки без телефона» стартовал в 2019 году в гимназии №9. Занятия там начинаются со сдачи гаджетов. Сначала ребята негативно относились к правилу, но потом все привыкли. В конце декабря в «пилотных» учреждениях подведут итоги проекта.