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Posted Сегодня, 11:19

Published Сегодня, 11:19

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

иллюстрация

Концентрация внимания. Омские школьники будут сдавать телефоны перед уроками

1 октября 2023, 11:19
Фото: Midjourney
иллюстрация

У омских школьников заберут телефоны на уроках

Пилотный проект стартует в четырех заведениях города.

С 1 октября в четырех омских школах ученикам запрещено пользоваться телефонами на уроках. Об этом со ссылкой на департамент образования сообщает NGS55.RU. Школы №17, 104 и 160, а также гимназия №19 стали участниками пилотного проекта «Уроки без телефона».

Классный руководитель должен спросить разрешения у родителей детей, прежде чем забирать гаджет. «Есть классы, которые сдают перед уроками и забирают в конце дня, а есть классы, которые сдают непосредственно перед каждым уроком», — подчеркнули в профильном ведомстве.

Отметим, проект «Уроки без телефона» стартовал в 2019 году в гимназии №9. Занятия там начинаются со сдачи гаджетов. Сначала ребята негативно относились к правилу, но потом все привыкли. В конце декабря в «пилотных» учреждениях подведут итоги проекта.

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#Общество#Образование#Омск#Школа#Новости
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