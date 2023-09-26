«Сломалось — платите». На что приходится скидываться родителям в школах Омска

В теории об обычае скидываться на все подряд в школах родители должны были забыть еще несколько лет подряд. Средства на ремонт, оснащение и охрану школ выделяет город и область. Однако, видимо, этих сумм не хватает, поэтому в родительских чатах и появляются сообщения с просьбами сбросить деньги на те или иные «необходимые вещи».