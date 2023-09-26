«Сломалось — платите». На что приходится скидываться родителям в школах Омска

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
Modified Сегодня, 04:46
Updated Сегодня, 04:46
Новый учебный год для родителей школьников начался с традиционных просьб сдать деньги на самые разные нужды. Статьи расходов в учебных заведениях примерно одинаковые — обновление учебных помещений, ремонт техники, покупка рабочих тетрадей и прочего. Город55 пообщался с родителями и узнал, какие именно суммы собирают в различных омских школах, а также от каких сборов омичи отказываются.
В теории об обычае скидываться на все подряд в школах родители должны были забыть еще несколько лет подряд. Средства на ремонт, оснащение и охрану школ выделяет город и область. Однако, видимо, этих сумм не хватает, поэтому в родительских чатах и появляются сообщения с просьбами сбросить деньги на те или иные «необходимые вещи».
Сыновья одной из героинь нашего материала посещают второй и третий классы в школе № 135 по улице Дмитриева. В начале учебного года за каждого из детей она сдает по 2000 рублей в фонд класса.
«В эту сумму у нас включены все текущие расходы в классе, подарки на дни рождения детей, День защитника Отечества и 8 Марта, подарки учителю на все праздники и текущий недорогой ремонт в классе», — рассказала Городу55 омичка.
Когда в классах случаются поломки техники, например ноутбука или проектора, на их ремонт приходится сбрасываться отдельно. Сумма зависит от стоимости ремонта, но собирают ее уже оперативно с двух классов, которые занимаются в этом кабинете.
Похожие суммы, собираемые в фонд класса называют и родители, чьи дети обучаются в других омских школах. Мама ученика седьмого класса одной из школ в Нефтяниках сообщила, что за год у них выходит около 1000—2000 рублей.
«Из этих денег покупаем сообща рабочие тетради или, например, если для самодеятельности что-то надо», — уточнила женщина.
По мнению омички Марии Заздравных, и фонд школы, и фонд класса остаются непрозрачными в части принятия решений, на что пойдут деньги.
«В начальном звене за счет фонда класса у нас заправляли кулер водой и стаканчиками, оплачивали символические подарки на день рождения ученикам в классе, печать грамот и прочие мелочи», — сообщила Мария Городу55.
Еще у одного собеседника Города55 в этом году дочка пошла в первый класс в школу № 77 по улице Волочаевской. Сразу же семья отдала 2500 рублей, но это однозначно не будет последним сбором.
«Пока только родительский комитет генерирует разные сборы денег. У нас в классе много людей с шальными идеями! Думаю, что скоро назреет конфликт из-за этого», — отметил мужчина.
Еще одна статья расходов, которой, по идее, не должно быть, это деньги, собираемые на рабочие тетради. По правилам если рабочие тетради по предмету предусмотрены учебным планом, закупать их должно само учебное заведение. В случае, когда рабочие тетради необязательны, родители могут не тратить деньги на их покупку.
Мама второклассника из школы № 135 сообщила, что в этом году тетради по английскому языку им выдали бесплатно, а на рабочие тетради по окружающему миру родители сдавали по 500 рублей.
Большое количество рабочих тетрадей, как рассказывают омичи, именно у учеников начальной школы. При этом на покупку рабочих тетрадок родители соглашаются из-за того, что с ними ребенку намного удобнее учиться.
Раньше, в начальной школе и в пятом классе, собирали деньги на рабочие тетради по английскому языку, окружающему миру, математике, русскому языку. На спортивный инвентарь бывает, но зависит от школы и организации процесса преподавания физкультуры», — отметила Мария Заздравных.
Доходы и расходы каждой школы должны быть прописаны в плане финансово-хозяйственной деятельности, который можно найти на сайте учебного заведения. В этом документе представлена информация о тратах на зарплату, ремонт, покупку учебных пособий и других вещей. Публиковать эту информацию все бюджетные образовательные организации обязывает статья 29 «Информационная открытость образовательной организации» ФЗ «Об образовании». Речь чаще всего идет о миллионах рублей.
Родители, которых вынуждают сдавать деньги, могут обратиться к руководству учебного заведения и потребовать дать разъяснение в письменном виде. Если ситуация не изменилась, то заявление о сборах денежных средств следует адресовать в департамент образования или в прокуратуру. К жалобе, если есть возможность, нужно приложить доказательства — аудио, видео или скриншоты переписок.
В Роскачестве омичам напомнили, что родители могут сдавать деньги на нужды класса или подарки учителям по собственному желанию. Сбор и распределение средств в школах обычно доверяют родительскому комитету. Правда, желательно, чтобы статус и полномочия родительского комитета были закреплены в локальных актах школы и не противоречили никаким внутренним документам учебного заведения.
В случае, если родительский комитет оформил протокол и указал в нем, например, цель сбора средств, размер взносов, он обязательно должен потом отчитаться о потраченных деньгах.
«Даже если письменный протокол не оформлен, передавая деньги организаторам, родители по сути заключают с ними договор поручения, то есть поручают направить средства на решение определенных финансовых задач. То, что договор составлен в устной форме, существенно дела не меняет. Поверенный (то есть тот, кто собрал деньги) обязан в таком случае по запросу сообщать доверителю (остальным родителям) сведения об исполнении поручения (ст. 974 Гражданского кодекса РФ)», — пояснили в Роскачестве.
Добавим, что те, кто собирал деньги, в качестве подтверждения определенных трат должны предоставить чеки, выписки и квитанции. В спорных ситуациях родители имеют право обратиться для проверки в полицию или прокуратуру.