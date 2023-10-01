20 лучших в стране. Омский педагог стала финалистом федерального конкурса

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Учитель омской школы Светлана Троян попала в топ-20 федерального конкурса «Учитель года России — 2023». Об успехе землячки сообщает в своем телеграм-канале министр образования региона Иван Кротт.
Светлана Троят стала финалистом главного педагогического конкурса в шаге от победы. Омичка достойно выступила перед жюри, представила Омскую область.
«Спасибо всей вашей команде, близким и родным, которые были рядом и помогали вам. Вы боец, прекрасный Учитель», — поблагодарил Кротт.