Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:21

Published Сегодня, 12:21

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

Светлана Троян

20 лучших в стране. Омский педагог стала финалистом федерального конкурса

1 октября 2023, 12:21
Фото: t.me/ivankrott
Светлана Троян

Омский учитель вошла в топ-20 лучших в стране

Светлана Троян показала престижную награду.

Учитель омской школы Светлана Троян попала в топ-20 федерального конкурса «Учитель года России — 2023». Об успехе землячки сообщает в своем телеграм-канале министр образования региона Иван Кротт.

Светлана Троят стала финалистом главного педагогического конкурса в шаге от победы. Омичка достойно выступила перед жюри, представила Омскую область.

«Спасибо всей вашей команде, близким и родным, которые были рядом и помогали вам. Вы боец, прекрасный Учитель», — поблагодарил Кротт.
Светлана ТроянСветлана Троян
диплом финалиста конкурсадиплом финалиста конкурса
Светлана Троян
Фото: t.me/ivankrott
Концентрация внимания. Омские школьники будут сдавать телефоны перед уроками
Узнать подробнее
#Общество#Образование#Омск#Конкурс#Россия#Учитель#Новости#Иван Кротт
Подпишитесь
Тройное убийство, продажа ребенка, старт отопительного сезона в Омске
Сегодня, 09:37
Год со дня открытия G-Drive Арены. Рассказываем, чего ждать омичам
Сегодня, 11:05
Опасно для жизни. В Омском районе ввели карантин из-за жуткой инфекции
Сегодня, 08:29
Отопления нет. Омичи жалуются на холодные трубы в домах и больнице
Сегодня, 13:34
В объектив камеры попала схватка двух рогатых опасных животных в Омской области
Сегодня, 05:49
Более 600 омичей у Птичьей гавани. Объясняем, что произошло
Сегодня, 12:55