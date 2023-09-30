Омичка за чрезмерную требовательность ударила мужа-инвалида топором по руке

По информации ведомства, инцидент произошел в Полтавском районе этой ночью, 30 сентября. Пострадавшим стал 39-летний сельчанин с ограниченными возможностями здоровья. Он постоянно просит супругу что-либо принести или подать ему, и в этот раз после очередной просьбы он получил топором по руке.