Омичка за чрезмерную требовательность ударила мужа-инвалида топором по руке

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
В Омской области конфликт в одной из семей обернулся травмой мужчины. В пресс-центре регионального УМВД поделились подробностями этой истории.
По информации ведомства, инцидент произошел в Полтавском районе этой ночью, 30 сентября. Пострадавшим стал 39-летний сельчанин с ограниченными возможностями здоровья. Он постоянно просит супругу что-либо принести или подать ему, и в этот раз после очередной просьбы он получил топором по руке.
По предварительным данным, мужчина последние дни выражал просьбы о помощи в довольно приказном тоне, что сильно возмущало женщину.
«В порыве обиды она схватила топор и ударила им сожителя по руке. Сельчанин сам вызвал полицию и медиков, которые наложили шов на резаную рану», — сообщили полицейские.
Госпитализация не понадобилась сельчанину. Однако от уголовного дела его возлюбленной, возможно, уже не уйти. Пока что правоохранители проводят проверку, топор был изъят. Женщину, к слову, уже судили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и угрозу убийством.