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Posted Сегодня, 11:11

Published Сегодня, 11:11

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

иллюстрация

Омичка за чрезмерную требовательность ударила мужа-инвалида топором по руке

30 сентября 2023, 11:11
Фото: Город55
иллюстрация
Женщине не понравился тон, в котором говорил ее супруг.

В Омской области конфликт в одной из семей обернулся травмой мужчины. В пресс-центре регионального УМВД поделились подробностями этой истории.

По информации ведомства, инцидент произошел в Полтавском районе этой ночью, 30 сентября. Пострадавшим стал 39-летний сельчанин с ограниченными возможностями здоровья. Он постоянно просит супругу что-либо принести или подать ему, и в этот раз после очередной просьбы он получил топором по руке.

По предварительным данным, мужчина последние дни выражал просьбы о помощи в довольно приказном тоне, что сильно возмущало женщину.

«В порыве обиды она схватила топор и ударила им сожителя по руке. Сельчанин сам вызвал полицию и медиков, которые наложили шов на резаную рану», — сообщили полицейские.

Госпитализация не понадобилась сельчанину. Однако от уголовного дела его возлюбленной, возможно, уже не уйти. Пока что правоохранители проводят проверку, топор был изъят. Женщину, к слову, уже судили за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и угрозу убийством.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Уголовное дело#Новости#Конфликт#Пострадавший#Алина Ясинская
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