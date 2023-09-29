Расправился молотком и телевизором. Появились фото с места жестокого убийства в Омске

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Сейчас проводятся допросы очевидцев происшествия, а также иные следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств преступления. Следственным управлением Следственного комитета России по Омской области уже возбуждено уголовное дело.
На фотографии, которую опубликовали в официальном сообществе СУ СК РФ по региону, видны многочисленные следы крови, а также лежащий на полу электрический прибор, вероятно, являющийся одним из орудий убийства.
Напомним, что жестокое преступление произошло вчера, 27 сентября, в малосемейке на улице Комсомольский городок, 3А. Тело мужчины нашли на полу в коридоре без признаков жизни. Оказалось, что убийство совершил его сосед, ранее судимый. Он бил потерпевшего молотком, телевизором, а после засунул в рот мужчине шланг с водой.