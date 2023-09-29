Расправился молотком и телевизором. Появились фото с места жестокого убийства в Омске

Напомним, что жестокое преступление произошло вчера, 27 сентября, в малосемейке на улице Комсомольский городок, 3А. Тело мужчины нашли на полу в коридоре без признаков жизни. Оказалось, что убийство совершил его сосед, ранее судимый. Он бил потерпевшего молотком, телевизором, а после засунул в рот мужчине шланг с водой.