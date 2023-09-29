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Published Сегодня, 02:58

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иллюстрация

На зданиях рядом с аэродромом в Омске не нанесли маркировочные знаки для самолетов

29 сентября 2023, 02:58
Фото: Город55
иллюстрация
За грубое нарушение местному предприятию выписали административный штраф.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре рассказали о проверке муниципального предприятия «Тепловая компания». Как выяснилось, на его территории были нарушения.

На объектах предприятия не было маркировочных знаков и устройств для воздушных судов. Дело в том, что «Тепловая компания» находится рядом с аэродромом Омска. На крыше котельной и многоквартирных жилых домах, расположенных недалеко, не было ни дневной, ни ночной маркировки для безопасности полетов.

Фото: прокуратура Омской области

Управляющей компании и директору муниципального предприятия внесли представления. Виновных привлекли к дисциплинарной и административной ответственности по ч. 6 ст. 11.3 КоАП РФ. Был выписан штраф на сумму четыре тыс рублей.

Также суд по иску прокурора потребовал окрасить железобетонную дымовую трубу котельной. Все нарушения по итогу были устранены.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Прокуратура Омской области#Тепловая компания#Новости#Алина Ясинская
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