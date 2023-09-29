На зданиях рядом с аэродромом в Омске не нанесли маркировочные знаки для самолетов

На объектах предприятия не было маркировочных знаков и устройств для воздушных судов. Дело в том, что «Тепловая компания» находится рядом с аэродромом Омска. На крыше котельной и многоквартирных жилых домах, расположенных недалеко, не было ни дневной, ни ночной маркировки для безопасности полетов.