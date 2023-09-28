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Над Омском снова был замечен кружащийся самолет. Объясняем, что это было

28 сентября 2023, 12:12
Фото: 1MI
Иллюстрация

В небе над Омском был замечен самолет, летающий кругами

Днем 28 сентября в небе над Омском кругами летал пассажирский лайнер.

Позже выяснилось, что несколько круговых облетов над Омской областью совершил пассажирский самолет, следовавший по маршруту Салехард-Омск.

Информация о деталях полета появилась на сайте flightradar24. Согласно информации сервиса, самолет совершил над областью два круга, из-за чего прилетел в пункт назначения с небольшой задержкой.

Напомним, что недавно, в конце августа, в небе над Омском также был замечен неизвестный самолет. Он летал из стороны в сторону, из-за чего вызвал вопросы и опасения у жителей города. Некоторые пользователи социальных сетей активно публиковали фотографии и обсуждали причины странного поведения судна. Позже Городу55 в Омском аэропорту подтвердили, что этот самолет был облетчиком и выполнял летные работы по проверке системы радиотехнической аппаратуры.

В небе над Омском кружил неизвестный самолет. Объясняем, почему
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#Самолет#Омск#Омская область#Самолеты#Новости#Рейсы#Рейс#Анастасия Баянова#Неизвестный самолет
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