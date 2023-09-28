Над Омском снова был замечен кружащийся самолет. Объясняем, что это было

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Позже выяснилось, что несколько круговых облетов над Омской областью совершил пассажирский самолет, следовавший по маршруту Салехард-Омск.
Информация о деталях полета появилась на сайте flightradar24. Согласно информации сервиса, самолет совершил над областью два круга, из-за чего прилетел в пункт назначения с небольшой задержкой.
Напомним, что недавно, в конце августа, в небе над Омском также был замечен неизвестный самолет. Он летал из стороны в сторону, из-за чего вызвал вопросы и опасения у жителей города. Некоторые пользователи социальных сетей активно публиковали фотографии и обсуждали причины странного поведения судна. Позже Городу55 в Омском аэропорту подтвердили, что этот самолет был облетчиком и выполнял летные работы по проверке системы радиотехнической аппаратуры.