Над Омском снова был замечен кружащийся самолет. Объясняем, что это было

Напомним, что недавно, в конце августа, в небе над Омском также был замечен неизвестный самолет. Он летал из стороны в сторону, из-за чего вызвал вопросы и опасения у жителей города. Некоторые пользователи социальных сетей активно публиковали фотографии и обсуждали причины странного поведения судна. Позже Городу55 в Омском аэропорту подтвердили, что этот самолет был облетчиком и выполнял летные работы по проверке системы радиотехнической аппаратуры.