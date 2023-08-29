В небе над Омском кружил неизвестный самолет. Объясняем, почему

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
Modified Сегодня, 03:53
Updated Сегодня, 03:53
Жители областного центра рассказали о странном явлении в небе над Омском. Вчера днем, 28 августа, горожане видели самолет, который летал из стороны в сторону. Некоторых это встревожило.
Соответствующая запись появилась в паблике «Инцидент Омск». Автор поста рассказал, что наблюдал за самолетом с 15 часов, когда тот только появился. Он выдвинул версию, что их было несколько, порядка 17 штук, однако комментаторы поправили его, уточнив, что летало над Омском только одно судно.
Пользователь забеспокоился, так как, по его наблюдениям, в центре города обычно за день пролетает всего четыре-пять самолетов. Некоторые в комментариях пошутили, что автор поста отлынивал от работы, ведь у него было время посчитать, сколько раз пролетел самолет.
«Раньше ворон считали вместо работы, а теперь самолеты», — прокомментировал один из горожан.
Кто-то же попытался ответить на вопрос о странной активности и поделился своим предположением.
«По всей видимости, данный полет носит технический характер: борт является специальным облетчиком, проверяющим настройку оборудования Омского аэропорта», — написал омич под постом.
Эту версию поддержали еще несколько человек. Городу55 в Омском аэропорту подтвердили, что этот самолет действительно был облетчиком. Он выполнял летные работы по проверке системы радиотехнической аппаратуры.
Ранее Город55 писал о том, что над омским аэропортом кружил неизвестный БПЛА.