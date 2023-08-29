В небе над Омском кружил неизвестный самолет. Объясняем, почему

Пользователь забеспокоился, так как, по его наблюдениям, в центре города обычно за день пролетает всего четыре-пять самолетов. Некоторые в комментариях пошутили, что автор поста отлынивал от работы, ведь у него было время посчитать, сколько раз пролетел самолет.